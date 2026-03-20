Με επιστολή της προς τους εποπτευόμενους παρόχους τυχερών παιγνίων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε σε ενημέρωση ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου προσαρμογής για την αγορά.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρίσκεται η σύσταση και λειτουργία της νέας ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων (AMLA), η οποία αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή του νέου πλαισίου. Η σταδιακή εφαρμογή του τοποθετείται χρονικά από τις 10 Ιουλίου 2027, δίνοντας στα κράτη-μέλη και στους εμπλεκόμενους φορείς ένα μεταβατικό διάστημα προετοιμασίας.

Η ΕΕΕΠ, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται το νέο περιβάλλον, δρομολογεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων και τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν στοχευμένες ενημερωτικές συναντήσεις, παρουσιάσεις σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο AML/CFT και τις επιπτώσεις του στην αγορά τυχερών παιγνίων, καθώς και τη διοργάνωση ημερίδων και εξειδικευμένων εργαστηρίων. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμικούς φορείς και το ευρύτερο οικοσύστημα της βιομηχανίας ψυχαγωγικών παιγνίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αρχή να καλεί τους παρόχους να συμμετάσχουν ενεργά μέσω του ιστοτόπου της AMLA, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, υπογράμμισε ότι η Αρχή θα σταθεί αρωγός στους εποπτευόμενους φορείς, επιδιώκοντας την αποτελεσματική προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία τόσο των παικτών όσο και του δημοσίου συμφέροντος, μέσα από συντονισμένες δράσεις ενημέρωσης και συνεργασίας, ώστε η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων να ανταποκριθεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.