Αυτός είναι αριθμός των ενοικίων που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου.

Σημαντική επιδείνωση των αποδόσεων στην αγορά ακινήτων καταγράφεται την περίοδο 2019–2025, με τον αριθμό των ενοικίων που απαιτούνται για την αγορά κατοικίας να αυξάνεται αισθητά στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, αποτυπώνοντας την ταχύτερη άνοδο των τιμών πώλησης σε σχέση με τα ενοίκια. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύονται μέσα από το νέο επενδυτικό εργαλείο «Θερμόμετρο» που παρουσίασαν ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης και ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos.

Ο δείκτης βασίζεται σε μια απλή αλλά κρίσιμη μέτρηση: τον αριθμό των ενοικίων που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου. Όσο αυξάνεται αυτός ο αριθμός, τόσο μειώνεται η απόδοση της επένδυσης. Στην πράξη, ο δείκτης μεταφράζει τις μέσες τιμές πώλησης και ενοικίασης σε ένα ενιαίο μέγεθος, επιτρέποντας άμεσες συγκρίσεις μεταξύ περιοχών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο κέντρο της Αθήνας απαιτούνταν κατά μέσο όρο 161 ενοίκια το 2019, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε 212, με το Ιστορικό Κέντρο να φτάνει τα 317 ενοίκια. Στα νότια προάστια η αύξηση είναι ακόμη πιο έντονη, από 241 σε 311 ενοίκια, ενώ στην Αργυρούπολη καταγράφονται 387.

Στα βόρεια προάστια, ο δείκτης κινείται από 271 σε 288 ενοίκια, με τον Παπάγου να εμφανίζει τη χαμηλότερη απόδοση, στα 459 ενοίκια. Στα δυτικά προάστια, η αύξηση είναι από 202 σε 238 ενοίκια, με την Πετρούπολη να φτάνει τα 335.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και ο Πειραιάς, όπου ο μέσος όρος αυξήθηκε από 184 σε 242 ενοίκια, ενώ στο Νέο Φάληρο απαιτούνται 284 ενοίκια. Στα προάστια του Πειραιά, ο δείκτης διαμορφώνεται από 181 σε 241 ενοίκια, με τη Δραπετσώνα να φτάνει τα 332.

Στα ανατολικά προάστια η μεταβολή είναι οριακή, από 250 σε 256 ενοίκια, με τον Γέρακα στα 331, ενώ στο υπόλοιπο της Αττικής καταγράφεται η μόνη αποκλιμάκωση, από 246 σε 221 ενοίκια, γεγονός που υποδηλώνει ταχύτερη αύξηση των ενοικίων. Στη Σαρωνίδα απαιτούνται 333 ενοίκια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συγκρίσεις μεταξύ περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά παρόμοιες αποδόσεις. Ενδεικτικά, για την αγορά κατοικίας απαιτούνται περίπου 342 ενοίκια στη Γλυφάδα, 335 στην Πετρούπολη και 332 στη Δραπετσώνα, στοιχείο που αναδεικνύει τον ρόλο της περιορισμένης προσφοράς στη διαμόρφωση των τιμών.