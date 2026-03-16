Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε πλεόνασμα 902 εκατ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμακατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο δίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 2,994 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο που είχε τεθεί για πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 2,802 δισ. ευρώ.

Συνολικά, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε πλεόνασμα 902 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 709 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μέρος της υπέρβασης συνδέεται με χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών. Συγκεκριμένα, εξαιρώντας ποσά 126 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, 591 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με μεταφορά πληρωμών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 200 εκατ. ευρώ που αφορούν λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, η πραγματική υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων του προϋπολογισμού περιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το ταμειακό αποτέλεσμα, ενώ τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα οικονομικά αποτελέσματα των νομικών προσώπων καθώς και των υποτομέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Σημαντική επίδραση στα έσοδα του Ιανουαρίου είχε η ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της για περίοδο 35 ετών, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 5260/2025. Στο πλαίσιο της συναλλαγής καταγράφηκε ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος, το οποίο αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Δημόσιο και καταγράφηκε αρχικά στην κατηγορία «Φόροι», συνοδευόμενο από ισόποση επιστροφή φόρου. Στη συνέχεια το ίδιο ποσό αποδόθηκε εκ νέου στο Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο εσόδων, την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,99 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 11,856 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού. Αν αφαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 11,55 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% σε σχέση με τον στόχο, κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπράξεων από φόρους ενεργειακών προϊόντων, όπως ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, που υπολείπονται κατά 204 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,468 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 1,168 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 715 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Ειδικά για τον Φεβρουάριο του 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,851 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 5,738 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου, ενώ οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες κατά 4 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Τα έσοδα του ΠΔΕ έφτασαν τα 576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 129 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθαν σε 11,088 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,122 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 12,211 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 εμφανίζονται αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ.

Στον τακτικό προϋπολογισμό οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τον ετεροχρονισμό πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 126 εκατ. ευρώ και για λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές για επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 875 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 906 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού και κατά 464 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως σημειώνεται, στις αρχές κάθε οικονομικού έτους οι φορείς δεσμεύουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών καθώς και στο πλαίσιο πολυετών δεσμεύσεων.