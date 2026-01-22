Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύεται κατά 10 σεντς ή 0,15%.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπια άνοδο σήμερα Πέμπτη, μετά την υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές για επιβολή δασμών στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης γύρω από τη Γροιλανδία, εξέλιξη που μείωσε τον κίνδυνο εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και ενίσχυσε τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και της ζήτησης ενέργειας.

Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύεται κατά 10 σεντς ή 0,15%, φθάνοντας τα 65,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό για παράδοση Μαρτίου σημειώνει άνοδο κατά 14 σεντς ή 0,23%, στα 60,76 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά τις προηγούμενες ημέρες, μετά τη διακοπή παραγωγής σε μεγάλα κοιτάσματα του Καζακστάν, χώρας-μέλους του ΟΠΕΚ+, λόγω προβλημάτων στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας και άφησε να εννοηθεί ότι πλησιάζει συμφωνία για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με τη Γροιλανδία, μια υπόθεση που απειλούσε να προκαλέσει τη σοβαρότερη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με αναλυτές, μια συμφωνία θα περιόριζε τους καθοδικούς κινδύνους από έναν εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών–Ευρώπης και θα στήριζε την παγκόσμια οικονομία και τη ζήτηση πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να μην υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει εάν η Τεχεράνη επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η διατήρηση αυτών των γεωπολιτικών κινδύνων συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Στο μεταξύ, στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου έδειξαν αύξηση των αποθεμάτων αργού και βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιανουαρίου, ενώ τα αποθέματα αποσταγμένων προϊόντων σημείωσαν μικρή υποχώρηση. Η αύξηση των αποθεμάτων αργού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των τιμών σε μια αγορά που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από επαρκή προσφορά.