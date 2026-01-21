Τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές σημειώθηκαν στην Κροατία με 0,9%, στην Ελλάδα με 3,9% και στην Τσεχία με 5,7%.

Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να αυξάνεται το 2024, φτάνοντας το 11,2% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα.

Σύμφωνα με την Eurostat tο ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε άνοδο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023 και επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια ανοδική τάση, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2004, όταν ξεκίνησε η σχετική χρονοσειρά, το αντίστοιχο μερίδιο ήταν μόλις 1,4%.

Παρά τη βελτίωση, η απόσταση από τον στόχο του 29% για το 2030 παραμένει σημαντική, καθώς το επίπεδο του 2024 υπολείπεται κατά 17,8 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού ορόσημου για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Σε επίπεδο κρατών - μελών, η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές με 26,4%, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία με 20,3% και την Ολλανδία με 19,7%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κροατία με 0,9%, στην Ελλάδα με 3,9% και στην Τσεχία με 5,7%.

Μεταξύ 2023 και 2024, συνολικά 19 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, με τις μεγαλύτερες ανόδους να καταγράφονται στη Λετονία, όπου το ποσοστό αυξήθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες, και στην Ολλανδία με άνοδο 6,2 ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η Σουηδία, η οποία το 2023 ήταν η μοναδική χώρα της ΕΕ που όχι μόνο πέτυχε αλλά και υπερέβη τον στόχο του 29%, φτάνοντας το 33,6%, παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση το 2024, με πτώση 7,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι υπόλοιπες μειώσεις που καταγράφηκαν σε επτά χώρες κυμάνθηκαν από 0,1 ποσοστιαία μονάδα, όπως στην Ελλάδα και την Κύπρος, έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, όπως στη Σλοβενία.