Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι φορολογούμενοι στις διαδικασίες καταβολής φόρων που συνδέονται με μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, καθώς η ορθή και έγκαιρη πληρωμή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, το οποίο είναι πλέον υποχρεωτικό στοιχείο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων.

Όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης, το αποδεικτικό εκδίδεται μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης εξόφληση του φόρου και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο, διαφορετικά η διαδικασία «παγώνει» με άμεσες επιπτώσεις για τον φορολογούμενο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η υποχρέωση αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων, από απλές αγοραπωλησίες ακινήτων έως μεταγραφές δικαστικών αποφάσεων και περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τήρηση των προθεσμιών, καθώς ο φόρος πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορεί να εκδοθεί το αποδεικτικό, γεγονός που μπλοκάρει κάθε επόμενη πράξη.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία παίζει η Ταυτότητα Οφειλής, η οποία εκδίδεται ταυτόχρονα με τη δήλωση και ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της. Λανθασμένη χρήση της Ταυτότητας Οφειλής ή πληρωμή με εσφαλμένο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, καθώς η εξόφληση δεν αναγνωρίζεται άμεσα από το σύστημα. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ συστήνει στους φορολογούμενους να αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω TAXISnet, με κάρτα ή μέσω της υπηρεσίας IRIS, ώστε η ενημέρωση της καρτέλας τους να γίνεται άμεσα και το αποδεικτικό να εκδίδεται χωρίς αναμονή.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εκτύπωσης του αποδεικτικού τόσο από την ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ όσο και μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι ακόμη και ένα μικρό λάθος στη διαδικασία πληρωμής ή μια καθυστέρηση μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές και νομικές συνέπειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο όλων των στοιχείων πριν από κάθε συναλλαγή.