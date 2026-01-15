Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εντάσσεται πλέον στον βασικό κορμό των εργαλείων του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό των εικονικών τιμολογίων.

Οριστικό τέλος στα κλασικά τιμολόγια για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων μπαίνει από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση εισέρχεται σε τροχιά καθολικής και υποχρεωτικής εφαρμογής σχεδόν σε όλη την αγορά. Το νέο καθεστώς αναδιαμορφώνει πλήρως τον τρόπο έκδοσης, διακίνησης και ελέγχου των φορολογικών παραστατικών και συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εντάσσεται πλέον στον βασικό κορμό των εργαλείων του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό των εικονικών τιμολογίων. Μέσω της άμεσης διαβίβασης και της διασταύρωσης των στοιχείων, ενισχύεται η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πιο αξιόπιστο περιβάλλον ελέγχου. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από σημαντικά φορολογικά κίνητρα, με στόχο να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη προσαρμογή των επιχειρήσεων.

Με τη μετάβαση στο νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τα χειρόγραφα ή απλά ψηφιακά παραστατικά και περνούν σε πιστοποιημένα και ασφαλή συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης και λήψης τιμολογίων. Στις συναλλαγές εντός Ελλάδας, κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς άλλη ελληνική επιχείρηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο ο παραλήπτης οφείλει να αποδέχεται. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται υποχρεωτική και για τις συναλλαγές με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

Η εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται να γίνει σταδιακά. Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ το 2023, για τις οποίες η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026, με μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Μαρτίου 2026. Στη δεύτερη φάση ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής από την 1η Οκτωβρίου 2026 και περίοδο χάριτος έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων θα μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω πιστοποιημένων παρόχων που έχουν εγκριθεί από τη φορολογική διοίκηση και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής «timologio» που διαθέτει το Δημόσιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φορολογικά κίνητρα για την πρόωρη ένταξη στο νέο σύστημα. Οι επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής δικαιούνται προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και ισόποση προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης κατά τον πρώτο χρόνο χρήσης.

Για να κατοχυρωθεί το φορολογικό αυτό όφελος, οι μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να είχαν ενταχθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις το σχετικό χρονικό περιθώριο λήγει στις 3 Αυγούστου 2026.