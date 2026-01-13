Το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας είναι δημόσιο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η φορολογική κατοικία φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία.

Πλήθος αγκυλώσεων έχει επιλύσει η ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ).

Η διαδικασία, που μέχρι σήμερα απαιτούσε φυσική παρουσία στις εφορίες και συχνά πολύχρονη αναμονή, έχει μεταφερθεί πλέον εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να αιτούνται και να λαμβάνουν το πιστοποιητικό άμεσα, χωρίς κόστος και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας είναι δημόσιο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η φορολογική κατοικία φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία. Η σημασία του είναι καθοριστική κυρίως στις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς αποτελεί βασικό δικαιολογητικό για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Μέσω αυτών, οι φορολογούμενοι μπορούν να αποφύγουν τη διπλή επιβάρυνση για το ίδιο εισόδημα και να επωφεληθούν από μειωμένους ή μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές σε συναλλαγές με το εξωτερικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα εφαρμογή επιτρέπει την έκδοση ΠΦΚ τόσο για χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σχετική σύμβαση όσο και για λοιπούς σκοπούς, όπως τραπεζικές διαδικασίες, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς ή διοικητικές χρήσεις στο εξωτερικό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, φέρει ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό QR και μπορεί να επαληθευτεί άμεσα από αλλοδαπές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί και αποδέχονται τα ψηφιακά έγγραφα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το γεγονός ότι το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέσα στο έτος, χωρίς συγκεκριμένη προθεσμία, όταν προκύψει πραγματική ανάγκη. Το ΠΦΚ εκδίδεται για το τρέχον και για προηγούμενα έτη έως και το 2014, με ξεχωριστή αίτηση για κάθε έτος, ενώ δεν προβλέπεται έκδοση για μελλοντικό έτος.

Η σημασία της ψηφιακής αυτής μετάβασης έγκειται στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς φορολογικές συναλλαγές. Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με δραστηριότητα στο εξωτερικό, η ταχύτερη και διαφανής έκδοση του ΠΦΚ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο ανταγωνιστικότητας, ενώ για τους πολίτες σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς μια πιο φιλική και σύγχρονη δημόσια διοίκηση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση Έλληνα επαγγελματία ή επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες σε πελάτη εγκατεστημένο σε άλλη χώρα. Για να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και να μη γίνει παρακράτηση φόρου στο εξωτερικό ή να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής, ο αλλοδαπός αντισυμβαλλόμενος ζητά την προσκόμιση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας. Με το έγγραφο αυτό αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος είναι κάτοικος Ελλάδας και φορολογείται εδώ για το συγκεκριμένο εισόδημα.

Δεύτερο συχνό παράδειγμα αφορά φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από το εξωτερικό, όπως τόκους, μερίσματα ή δικαιώματα από αλλοδαπές εταιρείες. Οι ξένες τράπεζες ή εταιρείες ζητούν ΠΦΚ προκειμένου να εφαρμόσουν τους προβλεπόμενους από τις διεθνείς συμβάσεις φορολογικούς συντελεστές και να αποφευχθεί η υπερφορολόγηση του εισοδήματος. Χωρίς το πιστοποιητικό, ο φόρος μπορεί να παρακρατηθεί με βάση την εσωτερική νομοθεσία του άλλου κράτους, η οποία συχνά είναι δυσμενέστερη.

Τρίτο παράδειγμα χρήσης είναι οι τραπεζικές και διοικητικές διαδικασίες στο εξωτερικό. Το ΠΦΚ ζητείται συχνά για το άνοιγμα ή τη διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε άλλη χώρα, για τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς ή για την υποβολή δικαιολογητικών σε ξένες δημόσιες αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό λειτουργεί ως επίσημη απόδειξη φορολογικής κατοικίας και συμβάλλει στη συμμόρφωση με τους κανόνες διαφάνειας και φορολογικής ενημέρωσης που εφαρμόζονται διεθνώς.