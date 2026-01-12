Στο επίκεντρο βρίσκεται η προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2026, οπότε και λήγει η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Παράταση των κρίσιμων προθεσμιών για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ζητούν η ΠΟΜΙΔΑ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επιστολές προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους αδυναμίας συμμόρφωσης χιλιάδων ιδιοκτητών και μηχανικών.

Όπως επισημαίνουν, οι ισχύουσες προθεσμίες, σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που απειλεί να οδηγήσει σε μαζικές παραβάσεις χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2026, οπότε και λήγει η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για όλα τα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και γενικότερα δημόσιας πρόσβασης και χρήσης, καθώς και για επτά κατηγορίες ακινήτων πλην κατοικίας. Η μη συμμόρφωση προβλέπεται να επιφέρει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, με πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην αγορά ακινήτων.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται και η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2026, η οποία αφορά χιλιάδες υπαγωγές αυθαιρέτων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν με την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, διαφορετικά κινδυνεύουν να θεωρηθούν άκυρες.

Κατά τους μηχανικούς, η απουσία οργανωμένης και επίσημης ενημερωτικής καμπάνιας από το ΥΠΕΝ έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υποθέσεων την τελευταία στιγμή, πιθανά προβλήματα στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθυστερήσεις από την πλευρά των μηχανικών και, τελικά, αδυναμία συμμόρφωσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όπως τονίζεται, είναι ορατός ο κίνδυνος ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων ειδικών χρήσεων να μην προλάβει τις νόμιμες προθεσμίες, όχι λόγω αμέλειας, αλλά εξαιτίας πραγματικής άγνοιας της υποχρέωσης.

Σε επιστολές τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η ΠΟΜΙΔΑ και το ΤΕΕ υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί ρεαλιστικός χρόνος συμμόρφωσης και να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί, επισημαίνοντας ότι οι προθεσμίες του 2026 δεν έχουν γίνει κατανοητές από τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων.

Παράλληλα, ζητούν τόσο την παράταση της προθεσμίας της 31ης Ιανουαρίου 2026 για τα κτίρια ειδικών χρήσεων, όσο και την παράταση της προθεσμίας της 31ης Μαρτίου 2026 για τις δηλώσεις αυθαιρέτων, καθώς και την άμεση υλοποίηση κεντρικής, θεσμικής ενημερωτικής καμπάνιας, ώστε οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν έγκαιρα και με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους.