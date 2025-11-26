Ο ΥΠΟΙΚ παρουσίασε το πρόβλημα μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η μείωση τόσο του συνολικού όσο και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας και του ασφαλιστικού συστήματος.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής την «αφαίρεση εμποδίων» για οικογένειες και νέους, μιλώντας στην ημερίδα «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής», που διοργάνωσε ο «Ελεύθερος Τύπος». Όπως υπογράμμισε, το δημογραφικό αποτελεί μια «υπαρξιακή πρόκληση» που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά το σύνολο της Ευρώπης, η οποία —όπως είπε— δεν είναι απλώς μια γηραιά, αλλά μια «γηράσκουσα Ήπειρος», καθώς καμία χώρα δεν εμφανίζει αναπλήρωση πληθυσμού.

Στην ομιλία του, ο υπουργός παρουσίασε το πρόβλημα μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η μείωση τόσο του συνολικού όσο και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας και του ασφαλιστικού συστήματος. Αναφέρθηκε σε μελέτες που προβλέπουν πιθανή πτώση του ελληνικού πληθυσμού στα 8,5 εκατομμύρια έως το 2050, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης.

Ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε στη σημασία μιας συνεκτικής στρατηγικής, υπενθυμίζοντας ότι για πρώτη φορά στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο πακέτο δημογραφικών μέτρων. Ανάμεσά τους, η μηδενική φορολόγηση για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω, η αναλογική μείωση φορολογικών συντελεστών για πολυμελείς οικογένειες, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και η φορολογική ελάφρυνση για νέους στην αγορά εργασίας. Τα μέτρα αυτά, όπως είπε, αποτελούν «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης», η οποία θα αρχίσει να γίνεται ορατή από τον Ιανουάριο στους μισθωτούς και αργότερα στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι η φορολογική πολιτική δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό, επισημαίνοντας την ανάγκη για ευρύτερες παρεμβάσεις. Υπενθύμισε μέτρα όπως οι δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι θεσμικές αλλαγές για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τα στεγαστικά προγράμματα «Σπίτι μου» και οι «Νταντάδες της Γειτονιάς». Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στα νέα ζευγάρια να παίρνουν πιο εύκολα την απόφαση να αποκτήσουν παιδιά.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για τρεις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις: το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δημογραφική συρρίκνωση και τη διεθνή αβεβαιότητα. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται διεθνώς ως χώρα που πετυχαίνει στον τομέα της οικονομικής και μεταρρυθμιστικής πολιτικής, με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημείωσε ωστόσο πως η παραγωγικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχιση αυτής της πορείας και βρίσκεται «στον πυρήνα της δημογραφικής εξίσωσης».

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει σημαντική απόσταση τα τελευταία χρόνια—με άνοδο του εισοδήματος από το 62% στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά PPP—αλλά «ακόμη δεν βρίσκεται εκεί που μπορεί και πρέπει». Τόνισε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα σωστά ερωτήματα, βελτιώνεται διαρκώς και διαθέτει ξεκάθαρο σχέδιο για τη σύγκλιση με την Ευρώπη και τη στήριξη των οικογενειών που σηκώνουν το βάρος της δημογραφικής πρόκλησης.

