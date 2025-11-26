Σήμερα αναμένεται να πληρωθεί και η τελευταία δόση για τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Προχτές όπως αναμενόταν πληρώθηκε η πρώτη δόση για τις συντάξεις Δεκεμβρίου ενώ σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις πληρωμές.

Συγκεκριμένα, μετά τις 4-5 το απόγευμα αναμένεται να πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο.

Προχτές είχαν προηγηθεί οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).