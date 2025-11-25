Με διευκρινίσεις η ΔΥΠΑ ενημερώνει ποιες μητέρες - επαγγελματίες δικαιούνται άδεια μητρότητας.

Με αίσθημα ευθύνης και με στόχο τη μέγιστη διαφάνεια απέναντι στους δικαιούχους, η ΔΥΠΑ προχωρά σε άμεσες διευκρινίσεις για τη σωστή και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας.

Η ΔΥΠΑ, μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών στην εφαρμογή του πλαισίου που οδήγησαν σε περιορισμένο αριθμό ανακλητικών πράξεων, προχώρησε άμεσα σε συνολική επανεξέταση όλων των σχετικών υποθέσεων και αποκατέστησε πλήρως τις επηρεαζόμενες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας την ορθή και δίκαιη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη νεότερη νομική αποσαφήνιση, οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση και οι μητέρες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα εξομοιώνονται πλήρως ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Κατά συνέπεια, όλες οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές - ανεξαρτήτως της νομικής μορφής μέσω της οποίας ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα - δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας.

Στοιχεία αιτήσεων και πληρωμών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 65.866 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν ήδη πληρωθεί 55.546.

Από αυτές:

• 7.839 αιτήσεις αφορούν μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες

• Έχουν ήδη πληρωθεί 6.293 για την κατηγορία αυτή.

Συνολικά τέθηκαν υπό διερεύνηση 660 περιπτώσεις.

Από αυτές:

• 304 μητέρες ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για την εξέταση της περίπτωσής τους

• Πριν από τη νεότερη νομική διευκρίνιση εκδόθηκαν 20 ανακλητικές πράξεις, οι οποίες έχουν πλέον πλήρως ανακληθεί.

Συνολικά, η ΔΥΠΑ έχει καταβάλει για την παροχή ποσό που υπερβαίνει τα 334 εκατομμύρια ευρώ.

Ενιαία εφαρμογή και προστασία των δικαιούχων

Με τη ρητή αποσαφήνιση των προϋποθέσεων υπαγωγής, την άμεση τροποποίηση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διόρθωση όλων των επηρεασμένων περιπτώσεων, η ΔΥΠΑ διασφαλίζει την ενιαία, ξεκάθαρη και δίκαιη εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας.

Ο θεσμός αυτός, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασής του στον άλλο γονέα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς στήριξης της οικογένειας, της μητρότητας και της ισότιμης γονεϊκότητας, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής σχέσης των δικαιούχων.