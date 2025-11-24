Βγήκε η νέα προκήρυξη για προσλήψεις συνοριοφυλάκων.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 700 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης συνόρων και τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών σε κρίσιμες περιοχές της χώρας.

Οι νέοι συνοριοφύλακες θα τοποθετηθούν σε νησιά, περιφερειακές ενότητες και αερολιμένες, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν επιτήρηση συνόρων, ελέγχους μετακινήσεων και υποστήριξη των τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ακέραιο ποινικό μητρώο, να μην έχουν στερηθεί πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η κατανομή των θέσεων εργασίας

Η κατανομή των 700 θέσεων καλύπτει τόσο νησιά όσο και ηπειρωτικές περιοχές.

Θέσεις προβλέπονται για τη Ρόδο, την Κω, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κάρπαθο και τη Σύρο, ενώ μεγάλο μέρος των προσλήψεων αφορά αερολιμένες υψηλής κίνησης, όπως του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Ανατολική Αττική με 240 θέσεις, του αερολιμένα «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, του «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, καθώς και των αεροδρομίων Κέρκυρας, Ζακύνθου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Κεφαλονιάς και Ακτίου. Προσλήψεις προβλέπονται επίσης στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ηρακλείου.

Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Το σύστημα επιλογής βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν τον βαθμό του απολυτηρίου ή του πτυχίου, την περιοχή κατοικίας, τη γνώση ξένης γλώσσας, τους τίτλους σπουδών σχετικού αντικειμένου και διάφορες ειδικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα αστυνομικών που έχουν τραυματιστεί κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό· αν συνεχίσει να υπάρχει ισοβαθμία, τότε προτεραιότητα λαμβάνει εκείνος με τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και, τέλος, αυτός που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται οι υποψήφιοι να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου ή ΕΠΑ.Λ., με τον βαθμό του τίτλου σπουδών να αποτελεί το βασικότερο κριτήριο μοριοδότησης, το οποίο μάλιστα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική κατάταξη.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τόπος κατοικίας για να ενταχθεί κάποιος στον κύριο πίνακα κατάταξης πρέπει να κατοικεί είτε τα τελευταία δύο χρόνια στην περιοχή όπου προκηρύσσονται οι θέσεις είτε να έχει διαμείνει στην ίδια περιοχή από τη γέννησή του έως και το 18ο έτος της ηλικίας του. Η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί επίσης ενισχυτικό στοιχείο, καθώς μοριοδοτείται.

Ιδιαίτερα σημαντικό προσόν είναι η κατοχή τίτλων σπουδών από δημόσια ΣΑΕΚ ή ΙΕΚ σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», καθώς οι αντίστοιχοι τίτλοι από ιδιωτικές σχολές δεν γίνονται δεκτοί.

Επιπλέον, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, ενώ η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για γυναίκες που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μαζί με το δελτίο ταυτότητας ή το ψηφιακό αντίγραφο αυτής. Η προθεσμία ορίζεται από τις 26 Νοεμβρίου 2025 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00.