Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή συνολικού ποσού 2.307.620,02 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν).
Η επιστροφή πραγματοποιείται έπειτα από τη μηχανογραφική εκκαθάριση αιτήσεων απασχοληθέντων συνταξιούχων το έτος 2024.
Ποιους αφορά:
- Απασχοληθέντες συνταξιούχους οφειλέτες ή μη του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 18.11.2025.
Διευκρινίζεται ότι:
- Στους τυχόν οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδεται το ποσό, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με τον αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 114 του ν.5078/2023 και 11 της Δ.15/Δ΄/14831/2024 ΚΥΑ).
Πόσοι είναι οι δικαιούχοι και ποια ποσά θα λάβουν:
- Σε αυτή την πρώτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 663 δικαιούχων, ανέρχεται στο ποσό των 19.777,67 ευρώ.
Τι θα γίνει με τις επόμενες αιτήσεις:
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 19.11.2025 και μετέπειτα, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.