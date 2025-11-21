Αναλυτικά οι δικαιούχοι της επιστροφής από τον ΕΦΚΑ και τα ποσά που θα λάβουν.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή συνολικού ποσού 2.307.620,02 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν).

Η επιστροφή πραγματοποιείται έπειτα από τη μηχανογραφική εκκαθάριση αιτήσεων απασχοληθέντων συνταξιούχων το έτος 2024.

Ποιους αφορά:

- Απασχοληθέντες συνταξιούχους οφειλέτες ή μη του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 18.11.2025.

Διευκρινίζεται ότι:

- Στους τυχόν οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδεται το ποσό, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με τον αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 114 του ν.5078/2023 και 11 της Δ.15/Δ΄/14831/2024 ΚΥΑ).

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι και ποια ποσά θα λάβουν:

- Σε αυτή την πρώτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 663 δικαιούχων, ανέρχεται στο ποσό των 19.777,67 ευρώ.

Τι θα γίνει με τις επόμενες αιτήσεις:

- Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 19.11.2025 και μετέπειτα, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.