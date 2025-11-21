Παρότι το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί από το 67% το 2019 στο 60,1% το 2024, η ανοδική τάση επανέρχεται.

Η έμμεση φορολογία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος των δημόσιων εσόδων, καθώς το 62,3% των φορολογικών εισπράξεων του προϋπολογισμού για το 2026 προέρχεται από ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και λοιπές έμμεσες επιβαρύνσεις.

Παρότι το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί από το 67% το 2019 στο 60,1% το 2024, η ανοδική τάση επανέρχεται, αναδεικνύοντας τη διαχρονική εξάρτηση του κράτους από τη φορολόγηση της κατανάλωσης. Ωστόσο, η διάρθρωση των εσόδων αποκαλύπτει και κάτι ακόμη: το μείγμα της φορολογικής πολιτικής εξακολουθεί να πλήττει περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία επωμίζονται δυσανάλογο βάρος μέσω των έμμεσων φόρων.

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την ακρίβεια, το Δημόσιο καταγράφει αυξανόμενα έσοδα από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Η άνοδος των τιμών, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη κατανάλωση, την αύξηση των μισθών, τις υψηλές τουριστικές ροές και τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενισχύει σημαντικά τις εισπράξεις του κράτους. Παράγοντες που έχουν εδραιωθεί πλέον στην οικονομική πραγματικότητα και αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τα δημόσια έσοδα, την ώρα που το οικονομικό επιτελείο επενδύει στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπονται στα 40,872 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,2% σε σχέση με το 2025. Ο ΦΠΑ αναμένεται να αγγίξει τα 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,603 δισ. ευρώ, ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης διαμορφώνονται στα 7,460 δισ. ευρώ. Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα θα ανέλθουν στα 73,645 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 2,498 δισ. ευρώ λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής μεγέθυνσης.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος υπολογίζονται σε 26,757 δισ. ευρώ. Αν και η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας μειώνει τα αναμενόμενα έσοδα από φυσικά πρόσωπα, η αύξηση μισθών και συντάξεων λειτουργεί εν μέρει αντισταθμιστικά. Ιδιαίτερη άνοδο εμφανίζει ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, στα 8,576 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τα υψηλότερα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας αναμένεται να μειωθούν στα 2,328 δισ. ευρώ λόγω της μείωσης 50% στον ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς, πριν την οριστική κατάργησή του το 2027.

Για το 2025, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται στα 71,146 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο κατά 1,943 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 952 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μεγαλύτερη του αναμενόμενου άνοδο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, που ώθησε τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 645 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή κατανάλωση και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις συνέβαλαν επίσης καθοριστικά.