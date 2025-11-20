Εργασίες αναβάθμισης των διαδικτυακών υποδομών του e-ΕΦΚΑ.

Ολιγόλεπτες διακοπές στην πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να παρουσιαστούν το βράδυ της Πέμπτης.

Ο λόγος είναι οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης των διαδικτυακών υποδομών και διατάξεων ασφαλείας του e-ΕΦΚA, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν απόψε από τις 21:30 έως τις 23:00, ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα.

Η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ

