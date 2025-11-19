Εκσυγχρονισμένο πλαίσιο για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου σε σχολάζουσες κληρονομίες

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, παρουσιάζοντας ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου σε σχολάζουσες κληρονομίες.

Με κεντρικό εργαλείο την ψηφιακή πλατφόρμα «e-diadoxi», οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν πλέον να ενεργοποιούν αυτοματοποιημένα τη διαδικασία έναν χρόνο μετά τον θάνατο προσώπου που αφήνει περιουσιακά στοιχεία χωρίς γνωστούς ή δηλωμένους κληρονόμους.

Με την παρέλευση του έτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της τελευταίας κατοικίας του θανόντος –ή, όταν αυτή βρίσκεται στο εξωτερικό, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου– αναρτά δημόσια πρόσκληση στην πλατφόρμα «e-diadoxi», καλώντας οποιονδήποτε αξιώνει κληρονομικό δικαίωμα να το δηλώσει εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ταυτόχρονα και στον ιστότοπο της αρμόδιας υπηρεσίας και παραμένει διαθέσιμη για έναν μήνα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης στη διαδικασία.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία αποτυπώνεται στα εξής παραδείγματα: