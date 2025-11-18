Τα οριστικά αποτελέσματα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης ΑΣΕΠ1Κ/2024 για την πλήρωση διακοσίων οκτώ (208) θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), καθώς και διακοσίων δεκαοκτώ (218) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) κλάδων: ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 5003/14.12.2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/14.12.2022) προέβη στην εξέταση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων που κλήθηκαν για την υποβολή Δελτίου Υγειονομικής εξέτασης και αναρτά τους κάτωθι πίνακες :

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι καθώς και οι υποψήφιοι που έλαβαν αναβολή εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες με τίτλο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.