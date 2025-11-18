Όλες οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αναμένονται τα αποτελέσματα καθώς και αυτές που έρχονται.

Σημαντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που αναμένεται να ενισχύσουν κρίσιμους τομείς του Δημοσίου βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ κάποιες αναμένεται να έρθουν το επομενο διάστημα.

Η προκήρυξη 4ΓΒ/2025 έχει ήδη δρομολογηθεί προς το Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά την κάλυψη 132 μόνιμων θέσεων σε φορείς του Δημοσίου, απευθυνόμενη κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για το Β’ στάδιο διορισμών που προκύπτουν από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 2Γ/2022, ο οποίος συνεχίζει να τροφοδοτεί τις ανάγκες της διοίκησης με νέο προσωπικό.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η προκήρυξη για 43 μόνιμες θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που αφορά κυρίως ειδικότητες ΠΕ όπως ηλεκτρονικούς και προσωπικό ATSEP. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση και όχι με γραπτό διαγωνισμό, κάτι που καθιστά τη διαδικασία πιο άμεση για τους υποψηφίους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στον χώρο της υγείας, με τον προγραμματισμό για 3.811 προσλήψεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Στο σύνολο περιλαμβάνονται διοικητικοί, τεχνικοί, νοσηλευτές και εξειδικευμένο προσωπικό, με μεγάλο μέρος των θέσεων να προορίζεται για ΤΕ και ΔΕ νοσηλευτές, καθώς και για την ενίσχυση περιφερειακών δομών. Η διαδικασία αναμένεται να γίνει μέσω του Εθνικού Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο πλέον συνδέεται άμεσα με τις πλατφόρμες του ΑΣΕΠ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η υλοποίηση της προκήρυξης 2Γ/2025, που αφορά 145 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ήδη λάβει ΦΕΚ, ενώ σε αναμονή δημοσίευσης βρίσκονται και οι προκηρύξεις 1ΕΑ/2025 και 2ΕΑ/2025, οι οποίες αφορούν την κατάταξη μελών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

H προκήρυξη 4Κ/2025 της ΕΥΑΘ προβλέπει την πρόσληψη 69 μόνιμων υπαλλήλων σε ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενισχύοντας έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς κοινής ωφελείας της Βόρειας Ελλάδας.

Στην προετοιμασία μιας μεγάλης προκήρυξης για μόνιμες προσλήψεις 3.2000 ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο Δημόσιο βρίσκεται το ΑΣΕΠ.

Η νέα προκήρυξη- η οποία αναμένεται την άνοιξη του νέου έτους- στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των ετών 2025 και 2026, απευθυνόμενη σε υποψηφίους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμια και Υποχρεωτική.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που αναμένεται να καλυφθούν περιλαμβάνονται:

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Πληροφορικής (Software/Hardware), Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Εφοριακών, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τελωνειακών, Βιβλιοθηκονομίας, Περιβάλλοντος-Μετεωρολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοίκησης Τουρισμού, Στατιστικών, Γραφικών Τεχνών, Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Τοπογράφων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμού, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Οι θέσεις εργασίαςτης συγκεκριμένης προκήρυξης αναμένεται να είναι περίπου στις 900 για το 2025, ενώ για το 2026 η τελική κατανομή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψων στη Δημόσιο για το 2026–2027 προβλέπει να φθάσει τις 19.500 νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος του ΑΣΕΠ είναι πολλές από τις νέες προκηρύξεις να έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2025, ώστε να ξεκινήσουν προσλήψεις από την επόμενη χρονιά.