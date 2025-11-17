Η ολοκλήρωση της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης το 2027 εκτιμάται ότι θα περιορίσει τον ρυθμό στο 1,7%, χωρίς ωστόσο να αναμένεται απότομη επιβράδυνση

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τη φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επέκταση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, με κινητήριες δυνάμεις τη σταθερή κατανάλωση και τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η ολοκλήρωση της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης το 2027 εκτιμάται ότι θα περιορίσει τον ρυθμό στο 1,7%, χωρίς ωστόσο να αναμένεται απότομη επιβράδυνση.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, με την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό να καταγράφουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι επενδύσεις ανέκαμψαν το δεύτερο τρίμηνο, ιδιαίτερα στους τομείς των κατασκευών και του εξοπλισμού, ενώ η θετική αυτή τάση προβλέπεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο μισό του έτους. Η επενδυτική ώθηση στηρίζεται επίσης στην άνοδο της εταιρικής χρηματοδότησης με διψήφιους ρυθμούς, καθώς και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, νέο πακέτο επεκτατικών μέτρων αναμένεται να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, με αποτέλεσμα η ζήτηση για εισαγωγές να παραμείνει ισχυρή, λόγω του υψηλού εισαγωγικού περιεχομένου των επενδύσεων. Ωστόσο, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η παράταση γεωπολιτικών ή εμπορικών εντάσεων και η άνοδος του κόστους χρηματοδότησης θα μπορούσαν να πλήξουν τον τουρισμό, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να παρουσιάζει αξιόλογες επιδόσεις, με την ανεργία να υποχωρεί στο 8,2% τον Οκτώβριο του 2025, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, χωρίς ωστόσο να συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με ηπιότερο ρυθμό, καθώς παραμένουν δομικά εμπόδια όπως τα κενά δεξιοτήτων και η περιορισμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως των γυναικών. Οι μισθοί αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,6%, υπό την επίδραση των παρεμβάσεων στον κατώτατο μισθό, των μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές και της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, καθώς από 3,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 υποχώρησε στο 1,7% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών ενέργειας και υπηρεσιών. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση και η σφιχτή αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρήσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,8% το 2025, 2,3% το 2026 και 2,4% το 2027, υπό την επίδραση και της αναμενόμενης ανόδου των τιμών ενέργειας.

Σε ότι αφορά στα δημοσιονομικά, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η Ελλάδα διατηρεί ευνοϊκές προοπτικές, παρά την υλοποίηση εκτεταμένων μέτρων στήριξης. Το συνολικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να περιοριστεί στο 1,1% του ΑΕΠ το 2025, λόγω του κόστους κοινωνικών και φορολογικών παρεμβάσεων, αλλά αναμένεται να παραμείνει θετικό. Το 2026 προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 0,3%, καθώς το νέο δημοσιονομικό πακέτο θα έχει πλήρη επίδραση. Το 2027 το ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο μηδέν, με το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέρχεται στο 3,2%.

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να ακολουθεί καθοδική πορεία. Από το 154,2% του ΑΕΠ το 2024, αναμένεται να υποχωρήσει στο 138% έως το 2027, κυρίως χάρη στην ονομαστική ανάπτυξη και τα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Συνολικά, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με εξωτερικές αβεβαιότητες και δομικές προκλήσεις που θα καθορίσουν την τροχιά της στα επόμενα χρόνια.