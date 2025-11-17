Η εξεταστική επιτροπή εμφανίζεται σταθερά ευγενική, φιλική και πρόθυμη να βοηθήσει. Δεν επιδιώκεται η «παγίδευση» των υποψηφίων, αλλά αντίθετα δίνεται έμφαση στο να τους δοθεί κάθε εύλογη ευκαιρία να δείξουν ότι έχουν προετοιμαστεί και γνωρίζουν την ύλη.

Η βαθμολόγηση δεν περιορίζεται στις απαντήσεις, αλλά βασίζεται στη συνολική παρουσία, το ήθος, τον τρόπο σκέψης και τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει ο υποψήφιος. Η επιτροπή επιδιώκει να αξιολογήσει την ωριμότητα, τη συγκρότηση και την ικανότητα κατανόησης των διατάξεων της ύλης, κάτι που μειώνει το άγχος και ενισχύει την αίσθηση δικαιοσύνης της διαδικασίας.

Η διαδικασία είναι οργανωμένη: κάθε υποψήφιος δέχεται μία ερώτηση από κάθε μέλος της επιτροπής, και κάθε μέλος εξετάζει διαφορετικό κώδικα. Οι ΔΕ υποψήφιοι εξετάζονται σε:

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Σύνταγμα

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Υπάρχει όμως και μια σημαντική πρακτική διευκόλυνση: αν κάποιος υποψήφιος σε έναν κώδικα δεν μπορέσει να απαντήσει, η επιτροπή μπορεί να δώσει τον λόγο σε άλλον υποψήφιο της ίδιας δεκάδας.

Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος που έδωσε την απάντηση «αναπληρώνει» εκείνον που δεν απάντησε, και έτσι όταν έρθει ξανά η σειρά του δεν εξετάζεται δεύτερη φορά στον ίδιο κώδικα. Αυτό λειτουργεί καθησυχαστικά για τους διαγωνιζόμενους και συμβάλλει σε πιο ομαλή ροή της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην αίθουσα κατά κανόνα σε ομάδες των δέκα ατόμων. Αν όμως υπάρχει μεγάλη αποχή, η επιτροπή προσαρμόζει τη διαδικασία: για παράδειγμα, αν απομένουν 13 άτομα, τότε εισέρχονται όλοι μαζί σε μια ενιαία ομάδα, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και αναμονές.

Τις πρώτες ημέρες η αποχή των ΔΕ υποψηφίων ήταν εντυπωσιακά χαμηλή, κάτι που δείχνει την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο διαγωνισμός γι’ αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, την 16η Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση, με ποσοστά αποχής να φτάνουν περίπου το 50%. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο άγχος, στην κόπωση ή στη συνειδητοποίηση ότι δεν θα μπορέσουν με την προφορική εξέταση να βρεθούν εντός της λίστας ή εφόσον βρεθούν να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Πάντως είναι διαφορετικό να μαθαίνει κανείς μεγάλους όγκους ύλης απ’ έξω και εντελώς διαφορετικό να καλείται να εκφράσει προφορικά τις γνώσεις του μπροστά σε μια επιτροπη. Πολλοί υποψήφιοι γνωρίζουν το αντικείμενο, αλλά δυσκολεύονται να το παρουσιάσουν λεκτικά, να οργανώσουν τη σκέψη τους υπό πίεση ή να απαντήσουν με σαφήνεια σε μια ξαφνική ερώτηση.

Αυτό δημιουργεί εύλογο άγχος, ακόμη και σε πολύ καλά διαβασμένους υποψηφίους. Γι’ αυτό και η στάση της επιτροπής, ήρεμη, υποστηρικτική και ενθαρρυντική, λειτουργεί όσο γίνεται καθοριστικά στο να μειωθεί η πίεση και να αισθανθούν οι εξεταζόμενοι ότι αξιολογούνται δίκαια και ανθρώπινα.

Παρακάτω θα βρείτε τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους από μία ομάδα που εξετάστηκε σε δημόσια συνεδρίαση στη ΔΕ κατηγορία ως εξής:

1. Ποια είναι τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας;

Τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας είναι ο Άρειος Πάγος (Ανώτατο Ακυρωτικό Πολιτικό και Ποινικό Δικαστήριο), το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο) και το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο).

2. Αν δικαστικός υπάλληλος έκανε αγορά ακινήτου τι πρέπει να κάνει;

Οποιαδήποτε αγορά ακινήτων, από τον υπάλληλο ή σύζυγο ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης ή τέκνων του, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη περιουσιακή δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων, υποχρεούται να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών (άρθρο 117 παρ. 1 ΚΔΥ).

3.Ποιος έχει τη δικανική ικανότητα;

Ικανότητα να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων έχει το φυσικό πρόσωπο το οποίο: α) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, β) έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά μόνο ως προς τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη ρύθμιση σχέσεων για τις οποίες θεωρείται ικανό (άρθρο 24 παρ. 1 ΚΠΔ).

4.Ποια η αστική ευθύνη του δικαστικού υπαλλήλου;

Ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται έναντι του δημοσίου για κάθε θετική ζημία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαριά αμέλεια. Ευθύνεται για τις αποζημιώσεις τις οποίες κατέβαλε το δημόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνομη πράξη ή παράλειψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον συντελείται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πιο πάνω πράξεις ή παραλείψεις του (άρθρο 123 παρ. 1 ΚΔΥ).

5. Τι σημαίνει τεκμήριο αθωότητας;

Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 71 ΚΠΔ).

6.Ποιος έχει δικαίωμα να παραστεί ως πολιτικός ενάγων;

Οι δικαιούμενοι κατά τον αστικό κώδικα σε αποζημίωση ή αποκατάσταση από το έγκλημα ή σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ακόμη και όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο πρόσωπο, μπορούν να παραστούν στο ποινικό δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρο 63 ΚΠΔ).

7. Με πόσους δικηγόρους έχει δικαίωμα να παραστεί στην ποινική δίκη;

Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο (άρθρο 89 παρ. 1 ΚΠΔ).

8.Πότε θεωρείται κάποιος κατηγορούμενος;

Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη (άρθρο 72 ΚΠΔ).

9.Τι ορίζει ο κανονισμός της υπηρεσίας ενός δικαστηρίου;

Ο κανονισμός ορίζει ιδίως: α) τα τμήματα των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, τον τρόπο συγκρότησής τους, το χρονικό διάστημα παραμονής των δικαστικών λειτουργών σε κάθε τμήμα και την κατανομή των υποθέσεων σε αυτά, β) τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων ανά δικάσιμο, γ) ζητήματα που αφορούν στη χρέωση των υποθέσεων ανά δικαστικό λειτουργό από τον πρόεδρο του οικείου τμήματος και δ) οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους (άρθρο 19 παρ. 5 ΚΟΔΚΔΛ).

10.Πώς συγκροτείται η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και πώς τα τμήματα;

Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου δικάζει σε τμήματα και σε Ολομέλεια. Κάθε τμήμα συγκροτείται από τον πρόεδρο του και τέσσερις (4) αρεοπαγίτες. Η Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τον ήμισυ τουλάχιστον των λοιπών μελών του Αρείου Πάγου (πλήρης Ολομέλεια) (άρθρο 27 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ).

11.Πώς εκπροσωπείται το δημόσιο στην διοικητική δίκη;

Το δημόσιο εκπροσωπείται στη δίκη από τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 25 παρ. 1 ΚΔΔ).

12.Ποια είναι τα ένδικα μέσα στην ποινική δίκη;

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις του Κώδικα, είναι: α) η έφεση και β) η αίτηση για αναίρεση (άρθρο 462 ΚΠΔ).

13.Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται θυροκόλληση;

Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση: α) αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση, ή β) αν τα υπηρεσιακά όργανα, στα οποία παραδίδεται το έγγραφο, […] αρνούνται την παραλαβή ή την υπογραφή της έκθεσης (άρθρο 55 παρ. 1 ΚΔΔ).

14.Ποιες οι αρμοδιότητες του εισαγγελέα;

Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται: α) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, β) η άσκηση της ποινικής δίωξης, γ) η διεύθυνση της προανάκρισης, δ) η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων, ε) η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια, στ) η άσκηση των ενδίκων μέσων, ζ) η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, η) η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων, θ) ο έκτακτος έλεγχος των συμβολαιογράφων, των φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και άμισθων δικαστικών επιμελητών, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του, με οποιοδήποτε τρόπο, πληροφορία για παράβαση των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που προβλέπονται από τον νόμο και από τις λοιπές κανονιστικές πράξεις ή εγκύκλιους που συνδέονται με την υπηρεσιακή κατάσταση ή την άσκηση του λειτουργήματός τους, καθώς και τη σύννομη κατάρτιση όλων των πράξεων ή εγγράφων που εκδίδουν, ι) ότι άλλο ο νόμος ορίζει (άρθρο 29 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ).

15.Ποιο είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης;

Νόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου (άρθρο 6 παρ. 4 Σ).

16.Ποια τα ένδικα βοηθήματα στη διοικητική δίκη;

Τα ένδικα βοηθήματα στη διοικητική δίκη είναι η προσφυγή και η αγωγή (άρθρα 63-78 ΚΔΔ).

17.Τι είδους εποπτεία ασκεί το κράτος στους ΟΤΑ;

Το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει (άρθρο 102 παρ. 4 Σ).

18.Ποιες αρχές διέπονται στην αξιολόγηση;

Οι δικαστικοί υπάλληλοι αξιολογούνται υποχρεωτικά ως προς τα ουσιαστικά τους προσόντα βάσει συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας (άρθρο 131 παρ. 1 ΚΔΥ).

19.Ποιοι είναι διάδικοι στην πολιτική δίκη;

Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι (άρθρο 62 ΚΠολΔ).

20.Πώς γίνεται η κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων;

Η κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, των δικαστικών λειτουργών με προεδρικό διάταγμα και των δικαστικών υπαλλήλων με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδονται αντιστοίχως κάθε δύο (2) έτη, τον μήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων (άρθρο 3 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ).

21.Ποιος είναι αντίκλητος και πώς διορίζεται;

Ο ιδιώτης που δεν έχει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιο του την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα του δικαστηρίου, οφείλει να διορίζει, ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα αυτήν. Δικαίωμα να διορίσει αντίκλητο έχει ο διάδικος σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο διορισμός γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο, μπορεί όμως να γίνει και με νεότερο έγγραφο του διαδίκου, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και να επιδίδεται από αυτόν στους άλλους διαδίκους. Ο διορισμός ισχύει, ως προς το δικαστήριο, από την κατάθεση ενώ, ως προς τους άλλους διαδίκους, από την προς αυτούς επίδοση του σχετικού εγγράφου (άρθρο 58 παρ. 1 και 2 ΚΔΔ).

22.Ποιες οι αρμοδιότητες του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης;

Το τριμελές συμβούλιο: α) ορίζει τους δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους που μετέχουν σε επιτροπές, συλλογικά όργανα της διοίκησης, συμβούλια ή άλλα μη δικαιοδοτικά όργανα, που προβλέπονται από τον νόμο ή τον κανονισμό του δικαστηρίου, β) καταρτίζει τις συνθέσεις των τμημάτων του δικαστηρίου πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους, εφόσον ο νόμος ή ο κανονισμός του δικαστηρίου δεν ορίζει διαφορετικά […] γ) παραπέμπει τα σημαντικά θέματα στην ολομέλεια του δικαστηρίου, δ) αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν υπάγεται ρητά από τον νόμο ή τον κανονισμό στην αρμοδιότητα του προέδρου του συμβουλίου ή της ολομέλειας (τεκμήριο αρμοδιότητας), ε) κατανέμει δικαστικούς υπαλλήλους στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του δικαστηρίου, στ) μετακινεί δικαστές από ένα τμήμα σε άλλο κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, εφόσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες (άρθρο 17 παρ. 7 ΚΟΔΚΔΛ).

23.Ποιες οι αρμοδιότητες του προέδρου τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης;

Ο πρόεδρος του συμβουλίου: α) εκπροσωπεί το δικαστήριο και φροντίζει για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, β) αποφασίζει για τη σύγκληση της ολομέλειας του δικαστηρίου στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο ή τον κανονισμό του δικαστηρίου, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της, γ) ορίζει τους […] αναπληρωτές δικαστές, δ) προσδιορίζει κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, σε επείγουσες περιπτώσεις, συζητήσεις υποθέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού που έχει καθοριστεί από την ολομέλεια ή τον κανονισμό του δικαστηρίου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του αριθμού αυτού, ε) συγκαλεί το συμβούλιο με πρόσκληση που επιδίδεται με απόδειξη στα μέλη του συμβουλίου και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου και της ολομέλειας του δικαστηρίου, στ) έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του δικαστηρίου, ζ) προΐσταται της γραμματείας του δικαστηρίου, […] η) εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων, θ) βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, ι) αποφαίνεται για τις αιτήσεις κατά προτίμηση προσδιορισμού συζήτησης υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο […], ια) ορίζει το ανακριτικό τμήμα, στο οποίο εισάγεται κάθε υπόθεση για την οποία παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση, ιβ) ορίζει έναν (1) δικαστικό υπάλληλο που υπηρετεί στο δικαστήριο ως υπεύθυνο για ζητήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, ενημέρωσής τους, και διευκόλυνσης της εξυπηρέτησής τους (άρθρο 17 παρ. 7 ΚΟΔΚΔΛ).

24. Τι συμβαίνει με την παραγραφή του δικαστικού υπαλλήλου εάν προκύψει νέο παράπτωμα;

Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος, με το οποίο ανασκοπείται η απόκρυψη ή ματαίωση της πειθαρχικής δίωξης για το πρώτο. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται, όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου (άρθρο 176 παρ. 4 ΚΔΥ).

25. Ποια τα ένδικα μέσα στην πολιτική δίκη;

Είναι τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης (άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολΔ).

26. Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια;

Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικαστήρια: α) τα πλημμελειοδικεία, β) τα δικαστήρια των ανηλίκων, γ) τα μικτά ορκωτά δικαστήρια, δ) τα εφετεία, ε) ο Άρειος Πάγος (άρθρο 1 ΚΠΔ).

27. Τι είναι το έκθεμα;

Στο έκθεμα αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου οι προς συζήτηση υποθέσεις. Αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου από την προηγούμενη της συνεδρίασης (άρθρο 132 παρ. 1 ΚΔΔ).

28. Τι κάνει ο δικαστικός υπάλληλος σε παράνομη εντολή;

Ο δικαστικός υπάλληλος συμμορφώνεται προς τις εντολές των προϊσταμένων του. Αν θεωρεί παράνομη την εντολή προϊσταμένου, πριν την εκτελέσει, αναφέρει εγγράφως στον προϊστάμενό του την αντίθετη γνώμη του και υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός υπάλληλος απαλλάσσεται από την ευθύνη για την παράνομη ενέργεια (άρθρο 113 παρ. 2 ΚΔΥ).

29. Ποιες υποθέσεις δικάζονται το μήνα Αύγουστο;

Κατά τον μήνα Αύγουστο τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν μόνο: α) ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου […] ή για τις οποίες προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση ποινής και την ανασταλτική δύναμη ένδικου μέσου, β) αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων (άρθρο 31 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ).

30. Πώς παρέχεται η δικαστική πληρεξουσιότητα;

Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο (άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠολΔ).

31. Πότε απαιτείται η ειδική πληρεξουσιότητα;

Ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα απαιτείται: α) για το δικαστικό συμβιβασμό, β) για την παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο που έχει ασκηθεί, γ) για την προσβολή εγγράφου ως πλαστού, δ) όπου αλλού προβλέπεται τούτο ρητώς από ειδικές διατάξεις (άρθρο 30 παρ. 6 ΚΔΔ).

32. Τι προσβάλει το αίτημα της προσφυγής;

Σε προσφυγή υπόκεινται οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας (άρθρο 63 παρ. 1 ΚΔΔ).

33. Ποιος νομιμοποιείται ενεργητικά κατά την προσφυγή;

Προσφυγή μπορεί να ασκήσει εκείνος: α) ο οποίος έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, ή β) στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου (άρθρο 64 παρ. 1 ΚΔΔ).

34. Τι είναι πραγματογνωμοσύνη;

Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 183 ΚΠΔ).

35. Ποια είναι τα θετικά μέτρα κατά το Σύνταγμα;

Στο Σύνταγμα τα «θετικά μέτρα» είναι μέτρα που λαμβάνει ο νομοθέτης όχι για να περιορίσει αλλά για να ενισχύσει συγκεκριμένες ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ώστε να επιτευχθεί πραγματική (και όχι μόνο τυπική) ισότητα. Τέτοια θετικά μέτρα στο Σύνταγμα είναι η ειδική ρύθμιση για την ισότητα των δύο φύλων (άρθρο 116 Σ), για προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας, παιδικής ηλικίας και ΑμεΑ (άρθρο 21 Σ).

Καλή συνέχεια στους ΔΕ μας και καλά αποτελέσματα σε όλους!