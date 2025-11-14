Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ποσά για τις πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Το ποσό των 68.303.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 77.451 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 17 έως τις 21 Νοεμβρίου.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

- Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».