Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς η ΑΑΔΕ μπαίνει στην τελική ευθεία των ελέγχων. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με ορίζοντα την 28η Νοεμβρίου.

Οι διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ βασίζονται στα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ενεργά μισθωτήρια και τα ακριβή ποσά των μισθωμάτων. Η διαδικασία είναι αυτόματη και δεν απαιτεί αίτηση ή πρόσθετα δικαιολογητικά από τους ενοικιαστές, καθώς όλα τα δεδομένα αντλούνται από τα δηλωμένα στοιχεία τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών.

Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως τα 800 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά που καταβάλλει ενοίκιο 1.000 ευρώ μηνιαίως θα λάβει 900 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη φοιτητική κατοικία το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την ενίσχυση να χορηγείται μία φορά όταν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα στεγάζονται στο ίδιο μίσθιο. Σε περιπτώσεις φοιτητών έως 25 ετών που υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και έχουν δηλώσει τη μισθωμένη κατοικία ως κύρια, η στέγη αυτή αντιμετωπίζεται ως κύρια κατοικία για τον υπολογισμό της ενίσχυσης. Έτσι, μια οικογένεια που πληρώνει 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για φοιτητική στέγη θα λάβει συνολικά 1.100 ευρώ.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι, παρά το ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν θα δουν αυτόματα το ποσό στον λογαριασμό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενοικιαστές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της περίπτωσής τους μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η υποβολή του αιτήματος, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης. Οι λόγοι μη καταβολής ενδέχεται να σχετίζονται με ελλιπή στοιχεία στις δηλώσεις μίσθωσης φοιτητικών κατοικιών, με αδυναμία επαλήθευσης προϋποθέσεων όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μισθώσεις για φοιτητές της ίδιας οικογένειας, ή με ασυμφωνίες μεταξύ συμφωνημένου και δηλωθέντος μισθώματος, όπου απαιτούνται τραπεζικά παραστατικά και αντίγραφα μισθωτηρίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνέπεια στις πληρωμές του ενοικίου: όσοι έχουν αφήσει απλήρωτα μισθώματα θα λάβουν μειωμένη ή μηδενική ενίσχυση. Ο αυτόματος μηχανισμός της ΑΑΔΕ υπολογίζει το επίδομα μόνο βάσει των πραγματικά εισπραχθέντων μισθωμάτων, όπως δηλώνονται στο έντυπο Ε2 από τον εκμισθωτή.

Η ενίσχυση παραμένει αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο. Ωστόσο, για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις: το ποσό θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ ο ενοικιαστής αποκλείεται από αντίστοιχα μελλοντικά προγράμματα για τρία χρόνια.