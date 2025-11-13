Ο φόρος θα επιβληθεί σε δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ.

Δασμούς στα μικρά δέματα της Temu και της Shein επιβάλλει η ΕΕ. Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ αποφάσισαν την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των δεμάτων που εισάγονται στην Ευρώπη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Ειδικότερα, το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων αναμένεται εξάλλου να συνοδευθεί από έξοδα διεκπεραίωσης κάθε μικρού δέματος που εισέρχεται στην ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά οποία προέρχονται από πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης όπως το Shein ή το Temu.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς είχε προτείνει στους υπουργούς την κατάργηση της απαλλαγής από τους δασμούς «de minimis» για διαδικτυακές αγορές κάτω των 150 ευρώ (175 δολάρια) το πρώτο τρίμηνο του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα «απλοποιημένο προσωρινό τελωνειακό τέλος», δήλωσε.

Συμφωνεί ο Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ecofin στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει σήμερα με τους ομολόγους του, αλλά και στις θέσεις της Ελλάδας.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «στις δύο αυτές ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, έως τη φορολόγηση της ενέργειας και τη μεταρρύθμιση των τελωνείων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα τελωνεία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς των 150 ευρώ, και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες, εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας για την εισαγωγή αυτού του μέτρου σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα τελωνεία της ΕΕ και για την ΕΕ συνολικά».