Με καθυστερήσεις και ταλαιπωρία η έξοδος των εκδρομών λόγω των εκτροπών της κυκλοφορίας με τους αγρότες να κάνουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα.

Σε πλήρη ανάπτυξη είναι τα μπλόκα με τους αγρότες να προχωρούν σε επιλεκτική άρση τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου ενόσω οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς συνεχίζουν την έξοδό τους. Από τον Προμαχώνα και τα Μάλγαρα έως τη Νίκαια, την Ε65 και τα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας τα μπλόκα είναι διάσπαρτα σε σημεία κλειδιά με τους ταξιδιώτες κατά βάση να ταλαιπωρούνται από τις εκτροπές της Αστυνομίας που οδηγούν σε πολύωρη καθυστέρηση και εκνευρισμό στους οδηγούς.

Σύμφωνα με την νεότερη ανακοίνωσή της η Αστυνομία τονίζει ότι έχει προχωρήσει σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα εκτροπής της κυκλοφορίας προκειμένου να αποτραπούν σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο Κάστρο Βοιωτίας η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν γίνεται στο σημείο του μπλόκου αλλά περίπου οκτώ χιλιόμετρα νωρίτερα, στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 έως τη θέση 114,815 μέσω παραδρόμου, ενώ προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Τι συμβαίνει στο Κάστρο Βοιωτίας

Οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, όπως έξοδος στον Η/Κ Ανθήλης και κίνηση μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας και Ορχομενού, ή έξοδος στον Α/Κ Αταλάντης με κίνηση μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, εισερχόμενοι στον Α/Κ Κάστρου.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω των προβλεπόμενων έντονων καιρικών φαινομένων και της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η ΕΛΑΣ συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση, να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να εξετάζουν ενδεχόμενη χρονική μετατόπιση της επιστροφής τους, ιδίως τις ημέρες με αυξημένη κίνηση. Από πλευράς ΕΛ.ΑΣ τονίζεται ότι θα συνεχιστεί η λήψη μέτρων για την οδική ασφάλεια και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης όσο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες. Όλες οι εκτροπές της κυκλοφορίας της ΕΛ.ΑΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας εδώ

Η διαδρομή από τον Α/Κ Μαρτίνου έως τον Α/Κ Κάστρου: Το video της ΕΛ.ΑΣ για την εκτροπή της κυκλοφορίας

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα video που καταγράφει τη διαδρομή από τον Α/Κ Μαρτίνου έως τον Α/Κ Κάστρου και αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση στο οδόστρωμα. Όπως τονίζεται από την ΕΛ.ΑΣ δεδομένων των συνθηκών επιβάλλεται εκτροπή της κυκλοφορίας για περίπου 8 χιλιόμετρα πριν τον Α/Κ Κάστρου.

Μπλόκο Κάστρου: Ελεύθερη διέλευση για Ι.Χ. έως τις 5 Ιανουαρίου

Ελεύθερη διελευση έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στις 10:00 το πρωί αποφάσισε το Μπλόκο Κάστρου. Σύμφωνα με το iparnassos.gr με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μπλόκου Κάστρου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε η συνέχιση της ελεύθερης διέλευσης των Ι.Χ. οχημάτων. Το Μπλόκο Κάστρου τονίζει ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας και της ενημέρωσης των πολιτών οι οποίοι καλούνται να λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Ποια μπλόκα άνοιξαν σήμερα - Οι ανακοινώσεις για τις επόμενες μέρες

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Κλειστός για τα φορτηγά θα παραμείνει σήμερα, μέχρι τις 17.00, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους ν' ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά και να προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 11 το βράδυ απόψε δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 11 το πρωί.

Αντίθετα, κανονικά γίνεται από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Αντίστοιχα, και στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δεν θα κλείσουν σήμερα τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου, ενώ ελεύθερη θα είναι η διέλευση και αύριο και μεθαύριο, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες της Θεσσαλονίκης με ανοιχτούς δρόμους

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν χθες ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών. Παραταγμένα στα Πράσινα Φανάρια παραμένουν τα τρακτέρ στην περιοχή του αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες, δίνουν στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο και Θήβα

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής. Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, την προσεχή Κυριακή.

