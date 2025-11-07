Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόργκενσεν υπογράμμισε ότι η Κομισιόν στηρίζει πλήρως το έργο Great Sea Interconnector, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας» για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Η Κομισιόν έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα και την Κύπρο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου, απαντώντας στη γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή και μέλους της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλα Φαραντούρη. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ζητήσει από την Επιτροπή να ταχθεί ανοιχτά υπέρ του έργου και να καταδικάσει τις τουρκικές απειλές που διατυπώθηκαν μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Κάσο.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόργκενσεν υπογράμμισε ότι η Κομισιόν στηρίζει πλήρως το έργο Great Sea Interconnector, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας» για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Όπως σημείωσε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενώ τα πρόσφατα μπλακάουτ του Αυγούστου 2025 επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητά της. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η λειτουργία του καλωδίου θα μειώσει σημαντικά το κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές, υπενθυμίζοντας ότι το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές αντιδράσεις, ο Επίτροπος ήταν κατηγορηματικός. Τόνισε ότι οι απειλές της Άγκυρας δεν μπορούν να παρεμποδίσουν την υλοποίηση ενός έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και επανέλαβε πως η ΕΕ αποδίδει «ύψιστη σημασία» στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η αποχή από μονομερείς ενέργειες και η προσήλωση στην ειρηνική επίλυση διαφορών αποτελούν προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας.

Από το Σαράγεβο, όπου συμμετέχει σε επίσημη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε ότι η απάντηση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου και την ανάγκη άμεσης προώθησής του. Κάλεσε δε τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, παρακάμπτοντας τις «απαράδεκτες και παράνομες» τουρκικές απειλές, όπως είπε, οι οποίες πλέον αποδοκιμάζονται και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η παρέμβαση του Έλληνα ευρωβουλευτή είχε ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν κατέθεσε γραπτή ερώτηση ζητώντας από την Κομισιόν να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση του Great Sea Interconnector και να τοποθετηθεί απέναντι στις τουρκικές στρατιωτικές απειλές. Στην ερώτηση επισημαίνονταν τόσο οι προσπάθειες της Τουρκίας να παρεμποδίσει το έργο μέσω απειλών και αβάσιμων ισχυρισμών, όσο και οι καθυστερήσεις που προκαλούνται από διαφωνίες μεταξύ ελληνικών και κυπριακών φορέων σχετικά με την οικονομική του βιωσιμότητα. Ωστόσο, ο ίδιος τόνιζε ότι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης είναι κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, καθώς ενισχύει την ενεργειακή αγορά της ΕΕ και συνδέει την Κύπρο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο για πρώτη φορά στην ιστορία.