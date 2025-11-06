Επιβράδυνση καταγράφει το πρόγραμμα χορήγησης Golden Visa, καθώς τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε πτώση κατά 50% στον αριθμό των αιτήσεων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον εφετινό Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 400 αιτήσεις, έναντι 780 έναν χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας την τάση σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα μετά τη «φρενίτιδα» των προηγούμενων ετών.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και τους προηγούμενους μήνες, με τις αιτήσεις να μειώνονται κατά 43% τον Αύγουστο και κατά 24% τον Ιούλιο. Συνολικά, στο 9μηνο του 2025 έχουν υποβληθεί περίπου 5.750 αιτήσεις, έναντι 6.100 την ίδια περίοδο του 2024, καταγράφοντας πτώση 6%. Εφόσον ο τρέχων ρυθμός υποχώρησης διατηρηθεί, το 2025 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πρώτο έτος εξορθολογισμού και σταθεροποίησης του προγράμματος.

Η έντονη κάμψη των αιτήσεων έρχεται έπειτα από τη διετία 2023-2024, κατά την οποία το πρόγραμμα κινήθηκε με πρωτοφανείς ρυθμούς. Το απότοκο αυτής της περιόδου είναι ακόμη ορατά, με τον αριθμό των εκκρεμών αιτημάτων να ανέρχεται σε περίπου 11.400, χωρίς να υπολογίζονται τα μέλη των οικογενειών των επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, το φετινό εννιάμηνο οι εγκρίσεις νέων αδειών αυξήθηκαν κατά 103%, φθάνοντας τις 6.300, έναντι 3.100 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν χορηγηθεί συνολικά περίπου 24.700 άδειες διαμονής – εκ των οποίων 18.400 αφορούν αρχικές άδειες και 6.300 ανανεώσεις. Αν συνυπολογιστούν και οι εκκρεμότητες, ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τις 36.000 άδειες. Ωστόσο, ένα ποσοστό επενδυτών έχει ήδη αποχωρήσει από το πρόγραμμα, μεταπωλώντας τα ακίνητα που απέκτησε μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας.

Μετά τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2024, το ελάχιστο ποσό επένδυσης για απόκτηση άδειας μέσω αγοράς ακινήτου ορίστηκε στις 800.000 ευρώ για ακίνητα στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Για την υπόλοιπη επικράτεια, το όριο διαμορφώθηκε στις 400.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.