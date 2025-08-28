Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πτώση στις εισροές κεφαλαίων για την αγορά ακινήτων μετά τις αλλαγές στην Golden Visa

Πτώση στις εισροές κεφαλαίων για την αγορά ακινήτων μετά τις αλλαγές στην Golden Visa
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου απομάκρυνε σημαντικό μέρος των ξένων ενδιαφερομένων.

Η αύξηση του κατώτατου ορίου επένδυσης στο πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» (Golden Visa)σε Αττική, Θεσσαλονίκη και δημοφιλή νησιά, όπου πλέον απαιτούνται έως και 800.000 ευρώ, έχει οδηγήσει σε απότομη επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου απομάκρυνε σημαντικό μέρος των ξένων ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα οι εισροές κεφαλαίων να παρουσιάζουν αισθητή κάμψη ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση 31,4% σε σχέση με τα 520 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εικόνα αυτή ενισχύει την πρόβλεψη του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ), ο οποίος εκτιμά ότι η πτώση στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου θα ξεπεράσει το 50%, οδηγώντας τις φετινές εισροές κοντά στα 550-600 εκατ. ευρώ από 1,15 δισ. πέρυσι.

Η πρόσκαιρη παράταση που δόθηκε σε ξένους επενδυτές, ώστε να ολοκληρώσουν συναλλαγές με τα προηγούμενα, χαμηλότερα όρια (500.000 ευρώ για το κέντρο της Αθήνας και τα προάστια και 250.000 ευρώ για άλλες περιοχές της Αττικής), περιόρισε προσωρινά τις απώλειες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο πρώτο δίμηνο του έτους υποβλήθηκαν 1.300 αιτήσεις. Ωστόσο, η τάση αυτή εκτιμάται πως δεν θα συνεχιστεί, καθώς το νέο καθεστώς έχει αλλάξει ριζικά τους όρους συμμετοχής.

Ο ΣΑΕΕ επισημαίνει ότι η εικόνα θα μπορούσε να είναι πιο θετική αν είχε προχωρήσει η διευκρινιστική ΚΥΑ για την εφαρμογή της πρόβλεψης που επιτρέπει την απόκτηση άδειας παραμονής με επένδυση 250.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο προκύπτει από αλλαγή χρήσης. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν περιορισμοί, καθώς απαγορεύεται η μετατροπή του σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για ιδία χρήση ή μακροχρόνια μίσθωση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Greece’s Golden Visa Program Shows First Signs of Slowing Down

Greece’s Golden Visa Program Shows First Signs of Slowing Down

News In English
Σημάδια κόπωσης για τη «Golden Visa»

Σημάδια κόπωσης για τη «Golden Visa»

Οικονομία
Golden Visas and Global Uncertainty Fuel Greece’s Property Boom

Golden Visas and Global Uncertainty Fuel Greece’s Property Boom

News In English
Greece Becomes a Magnet for Foreign Homebuyers

Greece Becomes a Magnet for Foreign Homebuyers

News In English

NETWORK

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ

ienergeia.gr
Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

healthstat.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr
Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

ienergeia.gr
Ν. Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα

Ν. Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα

ienergeia.gr
SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

ienergeia.gr
Οστεοπόρωση και διατροφή: Πώς να ενισχύσετε τα οστά σας με φυσικό τρόπο

Οστεοπόρωση και διατροφή: Πώς να ενισχύσετε τα οστά σας με φυσικό τρόπο

healthstat.gr