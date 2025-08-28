Πτώση στις εισροές κεφαλαίων για την αγορά ακινήτων μετά τις αλλαγές στην Golden Visa

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου απομάκρυνε σημαντικό μέρος των ξένων ενδιαφερομένων.

Η αύξηση του κατώτατου ορίου επένδυσης στο πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» (Golden Visa)σε Αττική, Θεσσαλονίκη και δημοφιλή νησιά, όπου πλέον απαιτούνται έως και 800.000 ευρώ, έχει οδηγήσει σε απότομη επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου απομάκρυνε σημαντικό μέρος των ξένων ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα οι εισροές κεφαλαίων να παρουσιάζουν αισθητή κάμψη ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση 31,4% σε σχέση με τα 520 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εικόνα αυτή ενισχύει την πρόβλεψη του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ), ο οποίος εκτιμά ότι η πτώση στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου θα ξεπεράσει το 50%, οδηγώντας τις φετινές εισροές κοντά στα 550-600 εκατ. ευρώ από 1,15 δισ. πέρυσι.

Η πρόσκαιρη παράταση που δόθηκε σε ξένους επενδυτές, ώστε να ολοκληρώσουν συναλλαγές με τα προηγούμενα, χαμηλότερα όρια (500.000 ευρώ για το κέντρο της Αθήνας και τα προάστια και 250.000 ευρώ για άλλες περιοχές της Αττικής), περιόρισε προσωρινά τις απώλειες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο πρώτο δίμηνο του έτους υποβλήθηκαν 1.300 αιτήσεις. Ωστόσο, η τάση αυτή εκτιμάται πως δεν θα συνεχιστεί, καθώς το νέο καθεστώς έχει αλλάξει ριζικά τους όρους συμμετοχής.

Ο ΣΑΕΕ επισημαίνει ότι η εικόνα θα μπορούσε να είναι πιο θετική αν είχε προχωρήσει η διευκρινιστική ΚΥΑ για την εφαρμογή της πρόβλεψης που επιτρέπει την απόκτηση άδειας παραμονής με επένδυση 250.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο προκύπτει από αλλαγή χρήσης. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν περιορισμοί, καθώς απαγορεύεται η μετατροπή του σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για ιδία χρήση ή μακροχρόνια μίσθωση.