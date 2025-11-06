Με τη νέα απόφαση της παράτασης, η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης στοιχείων για τη δεύτερη φάση του έργου επεκτείνεται έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή της μετατίθεται για την 1η Μαΐου 2026.

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα παράταση και αλλαγές στο πλαίσιο της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών, δίνοντας επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο σύστημα myDATA.

Με την απόφαση Α.1145/2025, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις αρχές Νοεμβρίου, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση για την υποχρεωτική έκδοση και αποστολή ψηφιακών δελτίων διακίνησης προς την ΑΑΔΕ.

Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, καθώς πολλές επιχειρήσεις και κλάδοι χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές στα πληροφοριακά τους συστήματα. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις τεχνικές εργασίες για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις διακίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Με τη νέα απόφαση, η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης στοιχείων για τη δεύτερη φάση του έργου επεκτείνεται έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή της μετατίθεται για την 1η Μαΐου 2026. Η πρώτη φάση του μέτρου, όμως, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1η Δεκεμβρίου 2025 για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Παράλληλα επικαιροποιούνται οι εξαιρέσεις, ώστε να υπάρχει σαφέστερη και ενιαία αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακίνηση παγίων χωρίς σκοπό πώλησης, συγκεκριμένα βαριά προϊόντα όπως λατομικά υλικά και ορυκτά, τα πανεπιστημιακά συγγράμματα που διανέμονται μέσω του «Εύδοξος», καθώς και η διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα σημεία πώλησης. Οι εξαιρέσεις αυτές κρίθηκε ότι απαιτούν ειδική μεταχείριση λόγω της φύσης τους και του τρόπου λειτουργίας των σχετικών κλάδων.