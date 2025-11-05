«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και πρέπει να του επιτεθούμε με στοχευμένα μέτρα για να τον σπάσουμε», τόνισε o Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Αντιμέτωπη με τρεις «υπαρξιακές» προκλήσεις βρίσκεται η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) Κρίστιαν Χατζημηνά, ο οποίος κάλεσε για άμεση και επιθετική δράση, ώστε η ΕΕ να ανακτήσει το χαμένο έδαφος έναντι ΗΠΑ και Κίνας.

Μιλώντας στη 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε., με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη», ο κ. Χατζημηνάς υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εγκλωβίζεται σε φαύλο κύκλο δημοσιονομικής πίεσης, χαμηλής παραγωγικότητας και συρρικνούμενου εργατικού δυναμικού. «Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και πρέπει να του επιτεθούμε με στοχευμένα μέτρα για να τον σπάσουμε», τόνισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι αυξημένες δαπάνες λόγω κρίσεων όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επιβαρύνει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, ενώ οι ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων και οι περιορισμένες επενδύσεις στην τεχνολογία συγκρατούν την παραγωγικότητα. Παράλληλα, οι δημογραφικές πιέσεις, με χαμηλούς ρυθμούς γεννήσεων και μειούμενο εργατικό δυναμικό, αυξάνουν το κόστος συνταξιοδότησης και επιτείνουν τη δημοσιονομική πίεση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει τριπλή παρέμβαση: μειωμένους οριακούς φόρους για νέα εταιρικά κέρδη με στόχο την ενίσχυση του ΑΕΠ, μηδενικό οριακό μη μισθολογικό κόστος σε μισθολογικές αυξήσεις που συνδέονται με πιστοποιημένη αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς και επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα εισηγείται φορολογικά κίνητρα για εθελοντικές υπερωρίες και απασχόληση συνταξιούχων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού. «Είναι απαραίτητη μια νέα, στοχευμένη φορολογική αρχιτεκτονική, που δεν θα οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του χρέους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Χατζημηνάς σημείωσε ότι το μη μισθολογικό κόστος παραμένει υψηλό, καλώντας σε μείωση για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που επενδύουν σε ψηφιακές και άλλες σύγχρονες δεξιότητες. Παράλληλα, ζήτησε εκσυγχρονισμό του καθεστώτος αποσβέσεων, χαρακτηρίζοντας το ελληνικό πλαίσιο το λιγότερο ανταγωνιστικό στην ΕΕ.

Τον θετικό ρυθμό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ο πρώην Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Dr. Robert Habeck, ο οποίος έκανε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης και της μεταποίησης. Αντίστοιχα, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης αναφέρθηκε στη μετάβαση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος σε ένα νέο μοντέλο αυξημένου ανταγωνισμού και εμπορικού προστατευτισμού, επισημαίνοντας ότι το γεωπολιτικό ρίσκο αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Λιθουανίας Remigijus Simasius παρουσίασε την εμπειρία της χώρας του, η οποία καταγράφει από τις υψηλότερες επιδόσεις ανάπτυξης στην Ευρώπη και ισχυρό φορολογικό ανταγωνιστικόπλεονέκτημα. Τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας, απλούστευση κανονισμών και επικέντρωση στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να μετρήσεις τι το προκαλεί. Και σήμερα στην Ευρώπη κανείς δεν μετρά».