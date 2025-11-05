Προβλέπεται αυστηρή επικαιροποίηση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων barcodes και χαρτών καταστημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των στοιχείων.

Την αναβάθμιση και υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής e-katanalotis δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της χρηστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της για τους πολίτες. Ήδη το υπουργείο απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς την εταιρεία ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ Μ.Α.Ε., που έχει υλοποιήσει την πλατφόρμα, προκειμένου να υποβάλει σχετική προσφορά για το έργο.

Το e-katanalotis εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή, με στόχο να εξελιχθεί από ένα απλό εργαλείο σύγκρισης τιμών σε μια ολοκληρωμένη πύλη ενημέρωσης και υποστήριξης του καταναλωτή. Η αναβάθμιση θα κάνει την εφαρμογή πιο σύγχρονη, εύχρηστη και διαδραστική, παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση σε άμεση, αξιόπιστη και εξατομικευμένη πληροφόρηση για προϊόντα, προσφορές και πολιτικές του υπουργείου.

Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί η ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω οργανωμένου προγράμματος επικοινωνίας. Για πρώτη φορά, θα δημιουργείται τριμηνιαίο πλάνο ενημέρωσης, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν άμεσα ειδοποιήσεις για θεματικές δράσεις, όπως τα «καλάθια» προϊόντων (σχολικό, εορταστικό, νηστείας), καθώς και για μεγάλες εμπορικές περιόδους, όπως η Black Friday και οι γιορτινές αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προβολής του περιεχομένου, με επαυξημένη χρήση banners και push notifications, ώστε οι πληροφορίες να φτάνουν άμεσα στο κοινό. Η ενσωμάτωση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) θα επιτρέπει ταχύτερες επικαιροποιήσεις, ενώ η δυνατότητα παρακολούθησης της απήχησης των ενεργειών θα ενισχύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η πιο καινοτόμα προσθήκη είναι ο ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης.Ο AI assistant θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν άμεσα απαντήσεις για καλάθια προϊόντων, προσφορές, δικαιώματα καταναλωτή και διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής. Παράλληλα, θα καθοδηγεί τους καταναλωτές προς τις σωστές επιλογές μέσα στην πλατφόρμα, καθιστώντας την εμπειρία χρήσης πιο απλή και αποτελεσματική.