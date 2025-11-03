Ανέβηκαν στο myCar τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Και με κωδικούς Taxisnet και χωρίς η εκτύπωση και πληρωμή τους.

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες οχημάτων - προκειμένου να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), όπου είναι διαθέσιμα τα ειδοποίητηρια.

Τελική ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Βήμα - βήμα η διαδικασία πληρωμής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την πλατφόρμα myCAR και να κάνουν είσοδο στην εφαρμογή.

Εφόσον θέλουν να κάνουν χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet, η διαδρομή είναι:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet, ακολουθείτε τη διαδρομή:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επίσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Αφού εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας, οι ιδιοκτήτες οχημάτων στη συνέχεια μπορούν:

να επισκεφθούν ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών και να σκανάρουν το QR code του ειδοποιητηρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

να μπουν στο e-banking και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας τον 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

να πληρώσουν σε κάποιο κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ επιδεικνύοντας το ειδοποιητήριο.

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση, τα τέλη κυκλοφορίας δεν μπορούν να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων του υπουργείου Οικονομικών αλλά θα πρέπει να πληρωθούν με έναν από τους ανωτέρω τρόπους.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα ποσά ανά κυβικά

Για ταξινόμηση οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2010:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1.358-1.548 κυβικά: 255 ευρώ.

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ.

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ.

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ.

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ.

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.380 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2001 και 31 Δεκεμβρίου 2005:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2026 διαμορφώνονται στα 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1.358-1.548 κυβικά: 240 ευρώ.

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ.

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ.

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ.

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ.

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι 1.260 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων στην Ελλάδα πριν από το 2000:

0-300 κυβικά: 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1.358-1.548 κυβικά: 225 ευρώ.

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ.

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ.

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ.

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ.

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.230 ευρώ.