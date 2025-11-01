Το επιχειρηματικό τοπίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μικρές μονάδες, συχνά αυτοαπασχολούμενους, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Ελλάδα παραμένουν ατομικές, ενώ περισσότερες από έξι στις δέκα λειτουργούν χωρίς μισθωτούς, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2023.

Το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων ανήλθε την περασμένη χρονιά σε 932.549, έναντι 917.441 το 2022. Από αυτές, οι 697.484 ήταν ατομικές, αντιπροσωπεύοντας το 75% του συνόλου, ενώ 574.264 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα παραμένει στραμμένη κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, με επίκεντρο το εμπόριο, τον τουρισμό και την εστίαση. Συγκεκριμένα, 222.793 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 161.222 σε επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες, ενώ 108.413 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο καταλυμάτων και εστίασης.

Ακόμη και στη μεταποίηση, η οποία αντιπροσωπεύει μόλις το 6,15% της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι περισσότερες μονάδες παραμένουν μικρές. Από τις 57.326 μεταποιητικές επιχειρήσεις, σχεδόν οι μισές λειτουργούν χωρίς προσωπικό και 19.424 απασχολούν μόλις έναν έως τέσσερις εργαζομένους.