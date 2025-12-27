Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσει η αερογέφυρα η οποία είχε δοθεί στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και να ανοίξει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.

Τις επόμενες κινήσεις τους, έως την Πρωτοχρονιά αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, στη σύσκεψη που έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12).

Όπως αναφέρει το onlarissa, αύριο Κυριακή (28/12) στις 12:00 το πρωί θα μεταβούν στα διόδια του Μακρυχωρίου και θα σηκώσουν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για πέντεώρες.

Τη Δευτέρα (29/12) ωστόσο, στις 04:00 το μεσημέρι θα κλείσουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί για τρεις ώρες, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη. «Δε θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=Umq6KdqTNog}

Την ίδια ημέρα, τα τρακτέρ θα βρεθούν και πάλι στο κέντρο της Λάρισας με τους αγρότες να μοιράζουν φυλλάδια όπου θα εξηγούν στους πολίτες για ποιο λόγο είναι στο δρόμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Μαρούδας επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως «γυρίζει μπούμερανγκ κάθε προσπάθειά της να στρέψει τον ελληνικό λαό απέναντί μας. Όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας στηρίζουν».

Την κατηγόρησε επίσης πως «δεσμεύει λογαριασμούς αγροτών επειδή βρίσκονται στα μπλόκα. Κάποιοι δεν κάνουν ούτε καν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν πρόκειται να μας φοβίσουν αυτές οι πρακτικές σε καμία περίπτωση. Η απόφασή μας είναι αγώνας επιβίωσης και η επιβίωσή μας είναι η κόκκινη γραμμή στην οποία δεν κάνουμε πίσω».

Ο Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλιστής απάντησε στα περί ικανοποίησης των περισσοτέρων αιτημάτων που υποστηρίζει η κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στείλαμε 14 αιτήματα στη σύσκεψη της Νίκαιας, από τα 14 αιτήματα δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε ένα. Ούτε αυτά τα αιτήματα που δεν απαιτούν να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ».

Όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών να πραγματοποιηθεί με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8z7kpxtn9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπλόκο στα Μάλγαρα και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο του ρεύματος της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί την Τρίτη.

Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, αποκλεισμός έγινε και στο τελωνείο του Προμαχώνα, το οποίο έκλεισε το μεσημέρι μόνο για τα φορτηγά.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) κλείνουν την Περιμετρική Πατρών

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες στην Πάτρα, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν αργότερα το απόγευμα την Περιμετρική Οδό Πατρών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η μπάρα παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό με τον ίδιο τρόπο που είχε εφαρμοστεί ξανά.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση χωρίς να διακοπεί πλήρως η εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά το Αγγελόκαστρο, δεν προβλέπεται αποκλεισμός. Η κυκλοφορία θα συνεχιστεί κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει εκ νέου η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Έτσι, το μοναδικό σημείο στο οποίο αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση είναι η Περιμετρική Πατρών, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.