Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι δυνατή η μεταβολή φορολογικής κατοικίας συζύγου στο εξωτερικό, ακόμη και χωρίς ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ο μόνιμος και διαρκής χαρακτήρας της διαμονής εκτός Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διαμορφώνει νομολογία σχετικά με ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι ακολουθούν τον ή τη σύζυγο τους στο εξωτερικό χωρίς να εργάζονται οι ίδιοι.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε αιτούσα που ζήτησε να θεωρηθεί φορολογική κάτοικος Κατάρ από το 2013. Προσκόμισε σειρά εγγράφων, όπως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, άδεια παραμονής, βεβαιώσεις εργασίας του συζύγου της, τραπεζικές βεβαιώσεις και άλλα στοιχεία, επιδιώκοντας να αποδείξει ότι το κέντρο των ζωτικών της συμφερόντων είχε μεταφερθεί στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, η φορολογική διοίκηση απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση, κυρίως λόγω της απουσίας προσωπικής επαγγελματικής δραστηριότητας της αιτούσας.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η απόρριψη της αίτησης για τα έτη 2013-2015 ήταν νόμιμη, καθώς δεν επιτρέπεται αναδρομική μεταβολή φορολογικής κατοικίας για έτη προγενέστερα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης. Παρά ταύτα, το ανώτατο δικαστήριο θεώρησε αδικαιολόγητη την απόρριψη του αιτήματος για το 2017, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύουν τον μακροχρόνιο χαρακτήρα της διαμονής στο Κατάρ. Το γεγονός ότι η αιτούσα δεν εργαζόταν δεν ασκεί καθοριστική επιρροή, καθώς υποστηριζόταν οικονομικά από τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος Κατάρ.

Συνεπώς, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση, αναγνωρίζοντας ότι από το 2016 και εφεξής η αιτούσα πρέπει να θεωρείται φορολογική κάτοικος εξωτερικού, και παρέπεμψε την υπόθεση στη φορολογική διοίκηση για τις απαραίτητες ενέργειες.