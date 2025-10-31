Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετάπτωσης δεδομένων στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εφαρμογής υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Οικοδομοτεχνικών Έργων του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) e-ΕΦΚΑ, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων(https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDsso/) θα παραμείνει προσωρινά μη διαθέσιμη.
Διάρκεια μη διαθεσιμότητας:
Από Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 00:00 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00.
Η διακοπή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των Υποέργων 5 και 6, που αφορούν:
- την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) e-ΕΦΚΑ,
- την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» και
- την ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ.
Οι εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων θα μπορούν να συνδεθούν ξανά με την υπηρεσία από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, μετά τις 12:00.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα, προκειμένου να περιοριστεί η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα.
Σημειώνεται ότι η υποβολή Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Δημοσίου, καθώς και η πρόσβαση στις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα δεν επηρεάζονται από τις παραπάνω εργασίες.