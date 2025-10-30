Η ΔΕΔ εξετάζει ενδικοφανείς προσφυγές φορολογουμένων κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης, παρέχοντας τη δυνατότητα διοικητικής επίλυσης διαφορών πριν την προσφυγή στα δικαστήρια.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέγραψε αύξηση των εκκρεμών υποθέσεων κατά τον Αύγουστο, καθώς ο αριθμός τους στο τέλος της περιόδου ανήλθε σε 5.271, έναντι 4.977 στην αρχή του μήνα. Η πλειονότητα αφορά ενδικοφανείς προσφυγές (5.239), ενώ οι αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% των οφειλών ανήλθαν σε 32.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, στη ΔΕΔ παραπέμφθηκαν συνολικά 495 νέες υποθέσεις, εκ των οποίων 476 αφορούσαν ενδικοφανείς προσφυγές και 19 αιτήματα αναστολής πληρωμής. Παράλληλα, 181 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν, με τη Διεύθυνση να εκδίδει αποφάσεις είτε αποδοχής είτε απόρριψης των προσφυγών. Από αυτές, 18 προσφυγές έγιναν δεκτές (εν όλω ή εν μέρει), ενώ 161 απορρίφθηκαν, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου το 11% των αποφάσεων ήταν ευνοϊκό για τους φορολογουμένους.

Στο ίδιο διάστημα, δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις σιωπηρής απόρριψης, καθώς όλες οι υποθέσεις εξετάστηκαν εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Το ποσοστό ολοκλήρωσης εντός προθεσμίας διαμορφώθηκε στο 100%, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εξέτασης. Επίσης, δεν υποβλήθηκαν νέες προσφυγές ΕΝΦΙΑ κατά τον μήνα, ενώ οι αιτήσεις αναστολής καταβολής 50% που έκλεισαν ανήλθαν σε 20, όλες με λήξη της ισχύος τους, χωρίς καμία αποδοχή ή απόρριψη με ρητή απόφαση.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το ποσοστό αποδοχής προσφυγών παραμένει σταθερό στο 11%, αντανακλώντας την τάση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, με τις περισσότερες προσφυγές να απορρίπτονται. Παράλληλα, η αύξηση των εκκρεμών υποθέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα δείχνει ότι ο ρυθμός εισόδου νέων προσφυγών παραμένει υψηλότερος από αυτόν της ολοκλήρωσης.

Η ΔΕΔ εξετάζει ενδικοφανείς προσφυγές φορολογουμένων κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης, παρέχοντας τη δυνατότητα διοικητικής επίλυσης διαφορών πριν την προσφυγή στα δικαστήρια. Στόχος της είναι η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και η ταχύτερη επίλυση φορολογικών διαφορών με διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου.

Αν και τον Αύγουστο δεν καταγράφηκαν προσφυγές που να οδηγήθηκαν σε δικαστική συνέχεια, τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 40% των αποφάσεων της ΔΕΔ που ολοκληρώνονται τελικά προσβάλλονται στα διοικητικά δικαστήρια από τους φορολογουμένους, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό ποσοστό διαφωνίας με τις εκδιδόμενες αποφάσεις.

Η αποτελεσματικότητα της ΔΕΔ παραμένει υψηλή όσον αφορά τους χρόνους εξέτασης, ωστόσο η διατήρηση μεγάλου όγκου εκκρεμοτήτων υποδηλώνει ότι ο φόρτος εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται. Παράλληλα, το περιορισμένο ποσοστό αποδοχής προσφυγών δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση διατηρεί σε γενικές γραμμές τη θέση της, με ελάχιστες ανατροπές πράξεων.