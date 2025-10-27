Πληρώνονται σήμερα το απόγευμα οι συντάξεις Νοεμβρίου.

Σήμερα αναμένεται να εμφανιστούν στα ΑΤΜ τα χρήματα για την δεύτερη δόση και τελευταία για τις συντάξεις Νοεμβρίου. Την Παρασκευή ξεκίνησε η α' δόση με τις κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αν και ήταν προγραμματισμένη η πληρωμή για Τετάρτη, εξαιτίας την εθνικής επετείου η πληρωμή θα γίνει από σήμερα το απόγευμα.