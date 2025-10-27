Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 αυξάνεται στα 12.320 ευρώ, έναντι 11.620 ευρώ που ίσχυαν το 2024.

Με σημαντικά υψηλότερους φόρους θα βρεθούν αντιμέτωποι το 2026 περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, εξαιτίας της αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος που ανεβάζει αυτόματα το ελάχιστο φορολογητέο ποσό. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2025, συμπαρασύρει προς τα πάνω και το τεκμαρτό εισόδημα, οδηγώντας σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για όσους δηλώνουν πραγματικά εισοδήματα κάτω από αυτό το όριο.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 αυξάνεται στα 12.320 ευρώ, έναντι 11.620 ευρώ που ίσχυαν το 2024. Η μεταβολή αυτή σημαίνει ότι ο ελάχιστος φόρος για τους επαγγελματίες ανεβαίνει από τα 1.256 στα 1.410 ευρώ, δημιουργώντας ένα πρόσθετο βάρος για όσους εμφανίζουν χαμηλές αποδοχές ή δραστηριοποιούνται σε περιοχές με περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί μικροί επαγγελματίες, κυρίως σε κλάδους όπως οι τεχνίτες, οι λογιστές, οι μικροπωλητές και οι επισκευαστές, θα δουν αυξημένα εκκαθαριστικά μέσα στο 2026.

Αν και το 2026 θα χαρακτηριστεί από αυξημένα φορολογικά βάρη, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει ένα διαφορετικό σκηνικό για το 2027. Από την άνοιξη εκείνου του έτους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αρχίσουν να βλέπουν μειώσεις φόρων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα. Οι ελαφρύνσεις θα είναι κλιμακωτές και θα αφορούν όλους όσοι έχουν καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, ακόμη κι αν υπάγονται στο τεκμαρτό σύστημα. Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι θα είναι οι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά και όσοι δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα.

Το οικονομικό επιτελείο υπογραμμίζει ότι στόχος των μέτρων είναι η σταδιακή εξισορρόπηση της φορολογικής πίεσης που θα δεχθούν οι επαγγελματίες το 2026, ώστε από το 2027 να λειτουργήσει ένα πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό σύστημα. Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται και το πακέτο στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 700 εκατ. ευρώ (περίπου 0,3% του ΑΕΠ), που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2026.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα ξεκινήσουν με τους επαγγελματικούς φορείς βρίσκονται προτάσεις όπως η καθιέρωση χαμηλότερου εταιρικού φορολογικού συντελεστή 15% για τις μικρές επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 55%-60%, η κατάργηση ή μείωση του τέλους επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ ετησίως και η καθιέρωση φορολογικής έκπτωσης για κεφάλαια που επανεπενδύονται στην επιχείρηση. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα το τεκμαρτό εισόδημα να υπολογίζεται στο 90% του κατώτατου μισθού ή να «παγώσει» προσωρινά, ώστε να αποφευχθεί νέα επιβάρυνση λόγω της αναμενόμενης αύξησης του κατώτατου στα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2026. Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά τη διαβούλευση με τους φορείς.