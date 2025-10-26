Σε εφαρμογή η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τίθεται σε εφαρμογή η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το πρόγραμμα, που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, δέχεται αιτήσεις έως τις 11 Νοεμβρίου 2025, ύστερα από παράταση που ανακοινώθηκε μαζί με τροποποιήσεις στους όρους συμμετοχής και προσθήκη νέων επιλέξιμων ΚΑΔ.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στη μεταποίηση και σε συναφείς υπηρεσίες. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα, να έχει τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, η αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να συγκεντρώνει ελάχιστη βαθμολογία 75 μονάδων κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν αποκλειστικά σε μία περιφέρεια και να υποβάλουν προτάσεις με επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνουν μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού έως 25.000 ευρώ, αγορά μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού που μπορεί να καλύπτει από το 30% έως το 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, καθώς και επενδύσεις για προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας έως 20%. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται δαπάνες για λογισμικό, παροχή υπηρεσιών, προβολή και προώθηση προϊόντων έως 50.000 ευρώ, καθώς και έμμεσες δαπάνες ίσες με το 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 200.000 ευρώ, χωρίς να υπερβαίνει το διπλάσιο του μεγαλύτερου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία. Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται από 40% έως 50%, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του έργου, ενώ η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την έγκριση χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αύξηση των εξαγωγών των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες υποχρεούνται να επιτύχουν άνοδο τουλάχιστον κατά 70% του ποσού της δημόσιας δαπάνης της επένδυσης, σε σχέση με τις εξαγωγές του 2024, μέσα σε τρία χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στη διεύθυνση https://app.opske.gr/, ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες www.espa.gr και 21-27.antagonistikotita.gr.