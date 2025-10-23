Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια για να διασφαλίζει ότι η αγορά λειτουργεί σωστά και δίκαια, χωρίς συμπράξεις ή καταχρήσεις ισχύος από επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει κατά προτεραιότητα υπόθεση που αφορά την αγορά οργανωμένων σχολικών εκδρομών, επισκέψεων και ταξιδιών. Η απόφαση ελήφθη με στόχο να διερευνηθούν πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον συγκεκριμένο κλάδο

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο ύπαρξης συνεννόησης (καρτέλ) μεταξύ ταξιδιωτικών γραφείων που οργανώνουν σχολικές εκδρομές ή στη διευκόλυνση τέτοιων πρακτικών από τρίτους. Αν επιβεβαιωθούν, οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ήδη από τον Ιανουάριο η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου και συνέχισε με επιπλέον ενέργειες, όπως αποστολή επιστολών για παροχή στοιχείων και λήψη καταθέσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια για να διασφαλίζει ότι η αγορά λειτουργεί σωστά και δίκαια, χωρίς συμπράξεις ή καταχρήσεις ισχύος από επιχειρήσεις. Η ανάθεση της υπόθεσης σε Εισηγητή σημαίνει ότι ξεκινά επίσημα η διαδικασία εξέτασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη διαμορφωθεί άποψη ή απόφαση για την υπόθεση.

Η διάρκεια της εξέτασης θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων με την Επιτροπή.