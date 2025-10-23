Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 4,5% σε σχέση με το 2023, από 151,7 δισ. ευρώ σε 158,6 δισ. ευρώ.

Αύξηση σημείωσε το 2024 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ωστόσο οι αποταμιεύσεις τους κατέγραψαν νέα μείωση, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 4,5% σε σχέση με το 2023, από 151,7 δισ. ευρώ σε 158,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των ίδιων τομέων αυξήθηκε κατά 4,6%, από 155,4 δισ. ευρώ σε 162,6 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τη διατήρηση της καταναλωτικής δυναμικής, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ – δηλαδή η ακαθάριστη αποταμίευση ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος – υποχώρησε σε -2,5% το 2024, έναντι -2,4% το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο έτος μείωσης των αποταμιεύσεων, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση του εισοδήματος δεν μεταφράζεται σε ενίσχυση του οικονομικού «μαξιλαριού» των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι επενδύσεις στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών εμφάνισαν οριακή άνοδο, καθώς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία διαμορφώθηκε σε 25,2% το 2024, από 25,1% το 2023.