Περισσότεροι από 3.000 δανειολήπτες συμμετέχουν ήδη στα προς εξέταση από τον Άρειο Πάγο συλλογικά δικόγραφα: H ανακοίνωση που εξέδωσε ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ), απευθύνει δημοσίως πρόσκληση για ενεργή συμμετοχή των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου ενόψει της κρίσιμης δίκης κατά των 3 συστημικών τραπεζών στον Άρειο πάγο (05/12/2025) που θα κρίνει την τύχη 200.000 και πλέον εμπλεκόμενων με το ζήτημα.

«…Έμβλημα μας είναι η Θέμις…», ανέφερε με χαρακτηριστικό τρόπο, η Πρόεδρος των δανειοληπτών κ. Σονιάδου, «…πιστεύουμε στη Δικαιοσύνη και ποτέ δεν χάσαμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτήν. Με δεδομένο αυτό, ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου υπέβαλε το Νοέμβριο του 2021 όπου και εισήχθη προς συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγελία κατά της Ελλάδος, για παραβίαση του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αφού αυτό, παράβλεψε, στην 1η εξεταζόμενη συλλογική αγωγή [η οποία κατατέθηκε το 2018 – εκδόθηκε απόφαση το 2021] κατά συστημικής τράπεζας, την υποχρέωσή του να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δ.Ε.Ε για την ορθή ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας 93/13, υποχρέωση που βασίζεται τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα, όσο και στο Ενωσιακό δίκαιο. Με αυτή του την παράλειψη, το δικαστήριο δεν απέδωσε δικαιοσύνη στους πληττόμενους δανειολήπτες. Ταυτόχρονα, κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στο κράτος δικαίου και στην εμπιστοσύνη των πολιτών ότι τυγχάνουν προστασίας από το δικαστικό σύστημα. Αυτό το πλήγμα ήρθε να προστεθεί στην επισφαλή κατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα, όπως έχει επισημανθεί και από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια…».

«…O Α.Π. στη συλλογική αγωγή κατά συστημικής τράπεζας, ερμήνευσε το δίκαιο περί προστασίας του καταναλωτή (νόμος 2251/1994) με τρόπο αντίθετο προς το υπέρτερο ενωσιακό δίκαιο. Το δικαστικό σκέλος είναι ακόμη ανοικτό, δεν έχει ερμηνευτεί στην χώρα μας το ζήτημα με βάση την ισχύουσα Ενωσιακή νομολογία , τις αποφάσεις Ανώτατων δικαστηρίων Χωρών μελών της Ένωσης , αποφάσεις ΔΕΕ. Οφείλει ο Άρειος πάγος να συγκλίνει με τα υπόλοιπα κράτη της Ένωσης και είμαστε βέβαιοι πως θα το πράξει!...» κατέληξε η ίδια.

Κάλεσμα συλλογικής συμμετοχής

Χιλιάδες δανειολήπτες, μέλη του καθ’υλην αρμόδιου συλλόγου δανειοληπτών με ρήτρα ελβετικού φράγκου, ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., θα συμμετέχουν στα δικόγραφα των συλλογικών αγωγών κατά 3 συστημικών τραπεζών που θα συζητηθούν στον Άρειο Πάγο την 5η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή μετά και την αναβολή αυτών.

Το παράλογο βέβαια, όπως υποστηρίζουν οι δανειολήπτες, ουδέποτε ήταν η αναβολή που δόθηκε, αλλά η παράβλεψη της ρητής πρόβλεψης του νόμου ότι σε περιπτώσεις όπως η αποχή δικηγορών η δικάσιμος θα έπρεπε να προσδιοριστεί υποχρεωτικά σε προθεσμία 90 ημερών και πως παρά τις διαμαρτυρίες των πληρεξουσίων νομικών των καταναλωτών, δόθηκε αναβολή για 2 χρόνια μετά.

Έτσι, λοιπόν, οι χιλιάδες δανειολήπτες με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου (σ.σ. καταχρηστική κρίθηκε η εν λόγω ρήτρα στα δικαστήρια μελών κρατών της Ευρώπης και στο ΔΕΕ) δέκα ! χρόνια μετά την κατάθεση των βαρύνουσας σημασίας συλλογικών αγωγών (ν.2251/94) με χιλιάδες συμμετέχοντες στα δικόγραφα και ακόμη δεν έχουν δει (κάποιοι απεβίωσαν) την υπόθεσή τους να δικάζεται στο Ανώτατο δικαστήριο της χώρας, παρόλο που η πλευρά των δανειοληπτών ουδέποτε αιτήθηκε αναβολής!!

Στα πλαίσια αυτά ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) απευθύνει κάλεσμα για ενεργή συμμετοχή στις θεσμικές διαδικασίες.