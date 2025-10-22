Η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά όλα τα ορόσημα και τους στόχους που εκκρεμούν.

Σε νέα αναθεώρηση του ελληνικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απορρόφησης των κονδυλίων έως τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2026.

Η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά όλα τα ορόσημα και τους στόχους που εκκρεμούν και ζητά από τα κράτη-μέλη να αντικαταστήσουν έργα που ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου της στην Αθήνα, δόθηκαν οδηγίες για την αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου. Οι υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης ετοιμάζουν τις σχετικές προτάσεις, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει την απένταξη ορισμένων έργων και τη μείωση προϋπολογισμού σε άλλα. Εκτός προγράμματος τίθεται το «Απόλλων», που αφορούσε την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά μέσω των δήμων. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση στόχων για τα προγράμματα «Μπαταρίες» και «Εξοικονομώ», καθώς και περικοπές στο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στον Πρίνο.

Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έκτου αιτήματος πληρωμής, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, η Ελλάδα έχει καλύψει το 48% των συνολικών οροσήμων και στόχων του προγράμματος. Το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους δέκα μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση έργων που μπορούν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.

Καθυστέρηση παρουσιάζεται στο σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έκτο αίτημα επιχορηγήσεων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχο αίτημα για δάνεια, ενώ παραμένουν ανοιχτές συμβάσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ, οι οποίες απαιτούνται για να υποβληθεί το σχετικό αίτημα εκταμίευσης.