Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις από επιλαχόντες της 2Κ2024.

Πλήρωση 478 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας ΤΕ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2024.

Η πλήρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024, των κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE), ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης και τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (03.06.2024) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τις θέσεις με κωδικούς 548, 602, 745, 748, 750 και 838 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις πολύτεκνων/τέκνων πολυτέκνων), για τις θέσεις με κωδικούς 738, 739, 743, 748, 750, 759, 774, 814 και 838 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων), για τις θέσεις 743, 748, 750, 755, 756, 808, 825, 832, 836 και 838 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις ατόμων που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και για τις θέσεις με κωδικούς 808 και 836 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 03.06.2024, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 2Κ/2024, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024» μέχρι και την 31/10/2025, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων

της προκήρυξης 2Κ/2024 (ΤΕ)

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.