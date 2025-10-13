Νωρίτερα οι πληρωμές σε όλα τα Ταμεία για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025.

Η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου φέρνει πιο κοντά την ημερομηνία πληρωμής για τις συντάξεις Νοεμβρίου, καθώς η ημέρα είναι αργία και δεν πραγματοποιούνται δημόσιες συναλλαγές.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που σημαίνει ότι οι πρώτες πληρωμές θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, λόγω της αργίας της Τρίτης.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025

Οι ημερομηνίες καταβολής ακολουθούν τον γνωστό διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, και έχουν ως εξής:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.