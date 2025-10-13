Οργάνωσε τη μελέτη σου στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων με συγκριτικούς και θεματικούς πίνακες που παρουσιάζουν με δομημένο και ξεκάθαρο τρόπο τα βασικά σημεία κάθε άρθρου προκειμένου ως υποψήφιος/α του 4ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων να έχεις συνολική εικόνα της εξεταστέας ύλης με τρόπο πρακτικό και στοχευμένο.

Τα άρθρα 94 έως 100 καθορίζουν βασικά δικαιώματα των δικαστικών υπαλλήλων, όπως η χορήγηση αδειών (κανονικές, ειδικές, αναρρωτικές), η υγειονομική και κοινωνική προστασία, το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση, τις αποδοχές και την ελεύθερη έκφραση γνώμης, πάντα με σεβασμό στη θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης.

Τα άρθρα 111-123 καθορίζουν τις υποχρεώσεις των δικαστικών υπαλλήλων, όπως η τήρηση εχεμύθειας, η υπακοή στους προϊσταμένους, η αντικειμενικότητα, η ευσυνειδησία, η απαγόρευση άσκησης άλλου επαγγέλματος και η ορθή συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας.

Τα άρθρα 124-129 ρυθμίζουν την εισαγωγική, μετεκπαιδευτική, επιμορφωτική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων ενώ τα άρθρα 159-164 ορίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, τους αξιολογητές, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη μορφή της έκθεσης καθώς και τα δικαιώματα του αξιολογούμενου. Η αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με τη διοικητική εξέλιξη και την ποιότητα της υπηρεσίας.

Τα άρθρα 165 και 166 καθορίζουν τα πειθαρχικά παραπτώματα των δικαστικών υπαλλήλων και τις αντίστοιχες ποινές, θεσπίζοντας σαφές πλαίσιο ευθύνης και κυρώσεων που διασφαλίζει την υπηρεσιακή τάξη και το κύρος της δικαιοσύνης.

Στα άρθρα 167-177 αναλύονται οι γενικές αρχές της πειθαρχικής διαδικασίας, η σχέση της με την ποινική δίκη, η παραγραφή, η αυτοτέλεια του πειθαρχικού αδικήματος και η απαγόρευση διπλής δίωξης. Τέλος, τα άρθρα 178-183 καθορίζουν τα πειθαρχικά όργανα, τόσο μονομελή όσο και συλλογικά (π.χ. υπηρεσιακά ή δικαστικά συμβούλια), την αρμοδιότητα κατά τόπο και τη διαδικασία περί σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.