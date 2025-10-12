Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε εγκαίρως.

Όταν χάνετε έναν δικό σας άνθρωπο, μαζί με τη συναισθηματική απώλεια καλείστε να αντιμετωπίσετε και μια σειρά από πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε εγκαίρως, ώστε να τακτοποιηθούν σωστά όλες οι εκκρεμότητες που προκύπτουν μετά τον θάνατό του. Από την ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου και τη διακοπή τυχόν επαγγελματικής δραστηριότητας, μέχρι την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, φόρου κληρονομιάς και στοιχείων ακινήτων, κάθε βήμα έχει τη δική του σημασία και τις αντίστοιχες προθεσμίες.

Tο Dnews.gr παραθέτει έναν οδηγό με τα έξη βήματα που χρειάζεται να κάνετε, προκειμένου να διεκπεραιώσετε σωστά και χωρίς καθυστερήσεις τις διαδικασίες αυτές.

Το πρώτο βήμα αφορά την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου. Από το 2020, οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που εκδίδονται μέσω του Μητρώου Πολιτών ενημερώνουν αυτόματα το σύστημα της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται δήλωση από τους κληρονόμους. Παράλληλα, διακόπτονται οι φορολογικές σχέσεις του αποβιώσαντα με άλλα πρόσωπα και απενεργοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο myAADE.

Στο δεύτερο βήμα, οι κληρονόμοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση μεταβολής στοιχείων και σχέσεων, μέσω του εντύπου Δ210. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myAADE, στην ενότητα «Τα Αιτήματά μου». Μαζί υποβάλλονται δικαιολογητικά όπως η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά σχετικά με τη διαθήκη.

Ακολουθεί η δήλωση διακοπής εργασιών, μέσω του εντύπου Δ211, εφόσον ο αποβιώσας διατηρούσε ατομική επιχείρηση. Οι κληρονόμοι πρέπει να προχωρήσουν στη διακοπή εντός τριάντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, εκτός αν αποφασίσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα μέσω σύστασης κοινωνίας κληρονόμων, η οποία λειτουργεί ως νομική οντότητα.

Το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντα, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία του θανάτου. Η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ ή μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή, η ΑΑΔΕ εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον κληρονόμο.

Το πέμπτο βήμα αφορά τη δήλωση φόρου κληρονομιάς, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός εννέα μηνών από τον θάνατο ή ενός έτους εάν οι κληρονόμοι ή ο αποβιώσας κατοικούσαν στο εξωτερικό. Η υποβολή γίνεται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή της πλατφόρμας myAADE. Οι κληρονόμοι φέρουν ευθύνη για τα χρέη του αποβιώσαντα αναλογικά με τη μερίδα τους, εκτός αν προβούν σε αποποίηση ή αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής.

Τέλος, το έκτο βήμα προβλέπει την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από τους κληρονόμους, εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητη περιουσία. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον θάνατο ή τη δημοσίευση της διαθήκης και πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myAADE.