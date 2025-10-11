Από 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Πλησιάζει η περίδοος που ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026.

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ το λίτρο. Την ίδια περίοδο αρχίζει η διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα καλύψει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία των δικαιούχων, οι οποίοι χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια χορήγησής του παραμένουν ίδια με πέρυσι, ενώ η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις αρχές Δεκεμβρίου και η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες για την περίοδο 2025-2026. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα υπερβαίνει τα 195 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμο και τα 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Σε οικισμούς με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1, το επίδομα αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ σε περιοχές με συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, αυξάνεται επιπλέον κατά 25%, φτάνοντας έως 1.200 ευρώ.