Εκδόθηκαν τρεις νέες ΚΥΑ για τους πυρόπληκτους.

Τρεις νέες Κοινές Υπουργικής Αποφάσεις εκδόθηκαν για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού, σε συνέχεια των μέτρων στήριξής τους.

Με αυτές τις ΚΥΑ οριοθετούνται επισήμως οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν. Επίσης, καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

Ειδικότερα:

ΚΥΑ με ΚΑΔ 57043 (ΦΕΚ Β’ 5347/07.10.2025): Ορίζονται οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής και των Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ως πληγείσες από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή.

ΚΥΑ με ΚΑΔ 57673 (ΦΕΚ Β’ 5390/09.10.2025): Αφορά την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2025 σε περιοχές των Π.Ε. Ευβοίας (Στερεά Ελλάδα), Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας (Πελοπόννησος), Λασιθίου και Χανίων (Κρήτη), καθώς και από τις πυρκαγιές Ιουνίου και Αυγούστου 2025 στη Χίο (Βόρειο Αιγαίο).

ΚΥΑ με ΚΑΔ 57686 (ΦΕΚ Β’ 5391/09.10.2025): Προβλέπεται η οριοθέτηση περιοχών και η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας (Ήπειρος), Ζακύνθου (Ιόνια Νησιά), Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας (Δυτική Ελλάδα), καθώς και από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025στη Θεσπρωτία (Ήπειρος).

Στεγαστική συνδρομής σε πυρόπληκτους: Η διαδικασία

Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Η ενίσχυση αφορά την ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή και την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η στεγαστική συνδρομή καλύπτεται 100%, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Η στεγαστική συνδρομή θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις- 50%, 30% και 20%. Η καταβολή κάθε δόσης γίνεται μόνο αφού επιβεβαιωθεί η πρόοδος των εργασιών από αρμόδιο μηχανικό.

Για τους πυρόπληκτους που τα σπίτια τους κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, προβλέπεται επίσης επιδότηση ενοικίου ή φιλοξενίας, για την προσωρινή στέγαση μέχρι να αποκατασταθεί η μόνιμη κατοικία τους. Επίσης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για κοινωφελή, λατρευτικά και διατηρητέα κτίρια, ώστε να διασφαλιστεί η αποκατάστασή τους με σεβασμό στον χαρακτήρα και τη σημασία τους.

Για τις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, η στεγαστική συνδρομή προσαυξάνεται κατά 20%, προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν λόγω γεωγραφικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων.

Η έγκριση της στεγαστικής συνδρομή για ανακατασκευή, αποπεράτωση ή αυτοστέγαση και η άδεια επισκευής πρέπει να χορηγούνται εντός τεσσάρων ετών από την εκδήλωση του γεγονότος. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Εάν το πραγματικό κόστος αποκατάστασης υπολείπεται της στεγαστικής συνδρομής, η διαφορά επιστρέφεται. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά διατηρούνται τουλάχιστον για δέκα χρόνια από την καταβολή της τελευταίας δόσης της στεγαστικής συνδρομή.

Οι πυρόπληκτοι ιδιοκτήτες κτιρίων καλούνται:

1. Να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια αυτοψίας και έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας εντός ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Να υποβάλουν αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής ή Άδειας Επισκευής, εντός έξι μηνών, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος τονίζει ότι

«Η στεγαστική συνδρομή είναι ένα ισχυρό εργαλείο αποκατάστασης που παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους, πρόκειται για 100% δωρεάν κρατική αρωγή», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

«Στόχος μας είναι, με διαφάνεια και ταχύτητα, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, να στηρίξουμε τους πληγέντες και να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις τοπικές κοινωνίες«, συμπλήρωσε και κάλεσε τους πληγέντες «να ανταποκριθούν έγκαιρα, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία αποκατάσταση των κτηρίων τους και να επανέλθει η κανονικότητα στις πληγείσες περιοχές».